Une nouvelle fuite montre le OPPO Find N3 Flip avec une triple caméra

Les smartphones pliables à clapet semblent faire fureur de nos jours et l’un des principaux acteurs de cette tendance est OPPO. À la fin de l’année dernière, la société a sorti le OPPO Find N2 Flip , qui s’est avéré être l’un des meilleurs smartphones pliables de l’année grâce à ses écrans impressionnants, son autonomie et son design ergonomique.

you might also like