X a semblé bloquer certains concurrents et sites d’information

X fait à nouveau les gros titres. La version rebaptisée de Twitter apporte régulièrement de nouvelles mises à jour et fonctionnalités. Mais ce n’est pas tout : le propriétaire de X, Elon Musk, fait également parler de lui avec sa querelle en ligne contre ceux qu’il n’aime pas.

Anciennement connu sous le nom de Twitter, X, ralentirait le trafic vers les sites web que le propriétaire du réseau social, Elon Musk, n’apprécie pas publiquement. La plateforme a ralenti la vitesse d’accès aux liens vers une poignée de sites Web, dont le New York Times, Instagram, Facebook, Bluesky, Threads, Reuters et Substack. La plateforme semble revenir sur le ralentissement de l’accès aux sites d’actualités.

Tous ces sites Web ont été publiquement attaqués par Musk par le passé. Lorsque l’on clique sur les liens vers ces sites Web sur X, on constate un retard de cinq secondes dans le chargement des pages Web. Ces retards ont été remarqués par des utilisateurs sur le forum Hacker News et ont été rapportés pour la première fois par le Washington Post.

En ralentissant prétendument le trafic sur ces sites, Musk et X pourraient avoir volé leurs visiteurs et leurs revenus publicitaires. Dans notre vie trépidante, nous avons tendance à nous impatienter si une page met plus d’une seconde ou deux à se charger, et nous passons souvent à autre chose.

Comme d’autres plateformes, X utilise le domaine t.co – un service de raccourcissement de liens — pour recueillir des informations sur les utilisateurs qui cliquent sur les liens partagés. Ce domaine réachemine le trafic, ce qui permet à X de surveiller ou, dans le cas présent, de limiter l’activité au site ciblé. Lorsqu’un lien, comme celui du New York Times, met beaucoup plus de temps à se charger par le raccourcisseur de liens de X que sur d’autres sites utilisant le même service, cela éveille les soupçons.

Tout semble de retour à la normale

L’ancien responsable de la confiance et de la sécurité de Twitter a publié sur Bluesky que les retards semblaient être « l’une de ces choses qui semblent trop folles pour être vraies, même pour Twitter, jusqu’à ce que vous voyiez qu’il faut inexplicablement 5 secondes pour que Chrome reçoive 650 octets de données ». Il poursuit en indiquant que « les recherches UX sur les performances Web suggèrent que même un délai d’une seconde est suffisant pour que les gens commencent à changer de contexte, ce qui augmente le taux de rebond et diminue le temps passé sur le site lié ». « Les délais sont suffisamment gênants, même inconsciemment, pour faire fuir les internautes », poursuit-il.

Ce n’est pas la première fois que Musk laisse ses désidératas affecter le réseau social, puisqu’il a déjà bloqué des liens vers Substack, Threads et d’autres concurrents.