Firefox pour Android supportera bientôt les extensions de bureau

Dans une annonce surprise, Mozilla annonce qu’elle apporte les extensions de bureau de Firefox à l’application Android du navigateur.

L’organisation à but non lucratif demande maintenant aux développeurs d’optimiser leurs extensions pour la plateforme mobile, car le nouvel « écosystème ouvert d’extensions » devrait être lancé d’ici 2024. Une date de lancement plus précise sera révélée en septembre.

Essentiellement, Firefox pour Android revient à ses racines. Le navigateur avait l’habitude de prendre en charge les extensions tierces, mais il a perdu cette fonctionnalité en 2020 lorsque le navigateur Android a été révisé avec une base de code plus moderne et plus sécurisée. Depuis lors, Firefox pour Android n’a pris en charge qu’une poignée d’extensions, et non la suite complète d’extensions tierces que les utilisateurs préféreraient. Maintenant que Firefox pour Android prend en charge les extensions, les utilisateurs de smartphones et de tablettes auront plus de liberté pour personnaliser leur expérience, rationaliser leur workflow et éviter certains désagréments sur le Web.

Ce changement aidera également Firefox à se démarquer de la masse. Oui, des navigateurs Android moins connus comme Kiwi Browser offrent un support robuste pour les extensions tierces, mais ce n’est pas le cas de Chrome et d’autres navigateurs mobiles bien connus. La seule exception notable est Samsung Internet Browser, qui supporte les extensions sous une forme raisonnablement limitée. Pour réitérer, Firefox pour Android supportera les extensions de bureau. Il n’est pas en train de construire une bibliothèque d’extensions à partir de zéro.

Notez que le navigateur Firefox Nightly, qui est destiné au développement et aux tests de bugs, a initialement introduit la prise en charge des extensions de bureau par le biais de sa fonctionnalité « Collections » en 2020. Mais comme les extensions de bureau n’étaient pas optimisées pour le mobile, l’expérience était minable. Cela s’explique en partie par le fait qu’Android, en tant que système d’exploitation mobile, est assez agressif en matière de gestion des ressources. Il aime fermer les tâches d’arrière-plan gourmandes en ressources, un problème que Mozilla n’a réussi à atténuer qu’en faisant passer les extensions des scripts d’arrière-plan à des pages d’événements non persistants.

Au boulot les devs !

Cela dit, Mozilla guide maintenant les développeurs à travers le processus d’optimisation mobile, qui implique la mise à jour de leurs extensions pour gérer plus facilement la récupération des arrêts en arrière-plan. De nombreuses extensions Firefox seront prêtes pour Android dans les semaines à venir, et certaines peuvent déjà être optimisées pour Android.

Donc, si vous voulez tester des extensions en avance, téléchargez Firefox Nightly.