iPhone SE 4 : bouton Action, Face ID, USB-C, design de l’iPhone 14

Selon l’informateur X @URedditor, alias Unknownz21, la prochaine version de la gamme iPhone SE d’Apple sera basée sur l’iPhone 14. Cela correspond aux commentaires publiés en début d’année par Ming-Chi Kuo, le célèbre analyste Apple de TF International. À l’époque, il y a près de 6 mois, Kuo avait déclaré que l’iPhone SE 4 serait doté d’un écran de 6,1 pouces et qu’il serait le premier iPhone à utiliser la puce modem 5G interne d’Apple.

More about the SE 4 – planned features and design changes:

– Design based on iPhone 14

– Face ID

– USB-C

– Action button 👀

– Only one rear camera

— Unknownz21 🌈 (@URedditor) August 13, 2023