La mise à jour de Threads ajoute l’intégration de DM Instagram

Un mois après son entrée en scène, Meta a mis en place plusieurs nouvelles fonctionnalités pour sa plateforme Threads. L’application, lancée en juillet 2023 pour concurrencer le Twitter X d’Elon Musk, a vu un grand nombre d’utilisateurs s’inscrire dès les premiers jours.

Cependant, un peu plus d’un mois plus tard, les niveaux d’engagement ont chuté à un niveau record, et la plupart des nouvelles fonctionnalités de Threads visent donc à améliorer les niveaux d’engagement de la plateforme.

Selon Adam Mosseri, responsable d’Instagram, les nouvelles fonctionnalités annoncées par Meta comprennent la possibilité de partager des publications Threads par DM Instagram, une nouvelle option permettant aux utilisateurs d’ajouter des données alt-text aux photos et vidéos, et l’ajout d’un bouton « mention » qui simplifie le processus d’identification des autres utilisateurs de Threads.

La possibilité de partager des publications Threads par DM Instagram aura probablement un impact considérable sur la fidélisation des utilisateurs. Cette fonctionnalité n’a pas encore été déployée pour la plupart des utilisateurs à travers le monde, mais lorsqu’elle le sera, ils verront une option « Envoyer sur Instagram » sur l’application Threads. L’objectif semble être de tirer parti de la popularité d’Instagram, d’exploiter la vaste base d’utilisateurs de la plateforme et d’augmenter les chiffres de Threads.

Pour ajouter un texte alternatif à une vidéo ou à une photo sur Threads, les utilisateurs disposeront d’une option dédiée « Alt-text » sur laquelle il faudra appuyer pour ajouter des données.

En plus de ces fonctionnalités, Mosseri a confirmé que les utilisateurs de Threads peuvent consulter toutes leurs publications « aimées » à partir d’un hub central sous leur profil. L’application permettra également aux utilisateurs de trier les utilisateurs qu’ils suivent à l’aide de diverses mesures.

Ces fonctionnalités suffiront-elles à sauver Threads ?

Après son lancement spectaculaire, qui a permis à l’application Threads d’attirer 44 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, ces chiffres ont chuté de 82 % au 31 juillet 2023. Outre la baisse du nombre d’utilisateurs actifs, il semble que les gens passent moins de temps sur Threads. Au début, l’utilisateur moyen de Threads ouvrait l’application en moyenne 14 fois et passait 19 minutes sur l’application. Ces chiffres ont fortement diminué et l’utilisateur moyen de Threads ne passe plus que 2,9 minutes sur l’application.

Étant donné que Meta fait de son mieux pour inciter les utilisateurs à rester sur Threads, il devient de plus en plus évident que la majeure partie de l’engouement initial suscité par la plateforme était due à l’empressement des gens à explorer une nouvelle plateforme. Il est également indéniable que Threads a offert à ces utilisateurs une expérience nouvelle, soutenue par la formidable marque Meta. Cependant, une fois que le facteur de nouveauté s’est estompé, les utilisateurs sont retournés sur Twitter, malgré les mesures plutôt inhabituelles prises par Elon Musk.

Il est intéressant de noter que si Adam Mosseri, chef d’Instagram, a détaillé ces nouvelles fonctionnalités sur son compte Threads, le message officiel de Mark Zuckerberg annonçant la même chose semble avoir été supprimé. Meta n’a pas révélé quand ces nouvelles fonctionnalités seront déployées pour les utilisateurs de Threads à travers le monde.