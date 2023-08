La nouvelle version de Slack va rendre votre collaboration en ligne plus fluide que jamais

Slack, c’est beaucoup de choses. Et c’est bien là le problème. L’entreprise, qui appartient à Salesforce, a passé des années à créer une application de discussion en équipe, ainsi qu’un système d’alerte, un système de stockage de fichiers, une base de connaissances et toutes les autres choses qu’englobe la devise de Slack, « Digital HQ » (QG numérique). Cependant, au fil du temps, Slack a manqué d’espace et trop de ces fonctionnalités sont devenues soit encombrantes, soit enfouies, soit les deux à la fois. Au bout du compte, cela affecte même la partie « parler à votre équipe » de Slack, qui peut elle-même être plus difficile à gérer lorsque vous vous trouvez dans de nombreux espaces de travail, canaux et chats de groupe.

Slack est donc en train de changer. Vos discussions sur le lieu de travail pourraient bientôt avoir un aspect très différent, car Slack a dévoilé une refonte majeure dans le but d’aider les utilisateurs du monde entier à améliorer leur productivité. Dans le cadre de sa plus grande refonte, elle modifie à la fois l’apparence et la disposition de l’application pour rendre les choses plus faciles à trouver et à gérer.

« Nous savons que des millions de personnes commencent et terminent leur journée de travail dans Slack. C’est pourquoi, nous avons veillé à ce que ces améliorations en fassent un lieu plus productif et plus agréable. Cette nouvelle expérience aidera les équipes à mieux s’organiser et se concentrer sur ce qui est important tout en utilisant la pluralité des outils de Slack », a déclaré Noah Weiss, Chief Product Officer chez Slack.

La plateforme de collaboration en ligne affirme que son nouveau look aidera les travailleurs à rester organisés, concentrés et productifs, même face à des listes de tâches de plus en plus longues et à un grand nombre de chats.

Le nouveau look de Slack, qui sera déployé au cours des prochains mois, met l’accent sur la productivité, avec des améliorations telles qu’une navigation plus facile dans les messages, les canaux et les conversations, ainsi que des moyens plus simples de trouver les outils dont vous avez besoin.

À quoi ressemble le nouveau Slack ?

Comme les clients utilisent de plus en plus Slack pour autre chose que la messagerie, l’entreprise cherche également à étendre ses capacités pour montrer tout ce qu’elle peut faire.

Au-dessus de la photo de profil d’un utilisateur se trouve une nouvelle option « créer » qui en démontre l’ampleur : en cliquant dessus, les utilisateurs pourront non seulement envoyer un message dans un canal ou un DM, mais aussi démarrer une discussion vidéo ou audio Huddle, collaborer à un document à l’aide de Canvas ou créer un tout nouveau canal

Un autre ajout majeur à la nouvelle version de Slack est la création de nouvelles vues dédiées à tout ce qui requiert votre attention. Cela inclut les utilisateurs qui peuvent se trouver dans plusieurs espaces de travail au sein d’une organisation, car ils n’auront plus besoin de passer constamment d’un canal à l’autre et d’un message à l’autre dans plusieurs espaces de travail. Au lieu de cela, les utilisateurs pourront afficher les canaux de chaque espace de travail dans le menu Accueil, ce qui rendra l’expérience utilisateur beaucoup plus fluide.

Conçue pour « aider à concentrer votre attention et à maintenir l’élan de votre travail », la nouvelle interface comprend un espace dédié à tous vos messages directs qui offre davantage d’aperçu (un peu comme une boîte de réception d’email).

Menu d’activité

Le menu « Activité » remanié offre un emplacement unique pour les mentions, les fils de discussion, les réactions et les notifications d’applications, qui sont désormais divisés en sous-menus au lieu d’être répartis dans différents menus, ainsi qu’un emplacement « Plus tard » amélioré pour stocker les conversations et les notifications auxquelles les utilisateurs souhaitent revenir, avec la possibilité d’archiver les tâches terminées.

Enfin, Slack a également amélioré sa fonction de recherche pour aider les utilisateurs à trouver exactement l’information dont ils ont besoin, puisqu’ils peuvent désormais cliquer sur chaque résultat pour voir son contexte complet, sans avoir à sauter entre les menus pour trouver ce dont ils ont besoin.

Il ne s’agit pas d’une réorganisation totale de Slack, mais au moins d’une façon légèrement différente d’envisager l’application.

Plus une simple application de messagerie

Weiss espère que le nouveau design créera également de l’espace pour ce qui est à venir de la part de Slack. L’entreprise n’est pas près d’arrêter de publier de nouvelles fonctionnalités, ce qui signifie qu’elle va continuer à tester les limites de l’encombrement et de la complexité d’un outil de messagerie. « Au fur et à mesure que nous ajoutons de nouvelles fonctionnalités de productivité et que nous infusons certaines des dernières technologies d’IA générative dans le produit et que nous ajoutons davantage de capacités d’automatisation du travail, nous essayons d’assurer l’avenir de certaines parties du produit », explique-t-il.

Slack n’essaie plus vraiment d’être une application de messagerie. Il s’agit plutôt d’un système d’exploitation pour votre travail, l’endroit multiplateforme et global où tout se passe et où tout le monde se trouve. Le chat n’est plus qu’un onglet ; l’avenir du produit se trouve partout ailleurs.