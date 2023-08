Des images divulguées montrent les connecteurs USB-C de l’iPhone 15

Ces derniers mois, de nombreuses rumeurs ont laissé entendre que le futur iPhone 15 pourrait faire ses adieux au port Lightning en faveur d’un connecteur USB-C. La question de savoir si Apple fera ce saut dans l’ère moderne de l’USB-C deviendra bientôt claire comme de l’eau de roche, car les rumeurs indiquent que l’événement de lancement de l’iPhone 15 aura lieu le 12 ou le 13 septembre.

Une nouvelle image a émergé de deux fuites sur X et relayé par Apple Insider, montrant ce qui semble être des composants de port de charge USB-C destinés à l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus et l’iPhone 15 Pro Max. Pour l’instant, aucun détail supplémentaire ou confirmation de source n’est disponible pour ces composants.

On s’attend à ce qu’Apple introduise un port de charge USB-C rapide pour les modèles iPhone 15 Pro, alors que les modèles standard devraient être équipés d’un port USB-C plus lent. Si ce changement a lieu, de nombreux utilisateurs dans le monde entier pourront enfin réaliser leur souhait : utiliser le même câble USB pour leurs iPhone et d’autres appareils.

Apple a déjà adopté la transition du port Lightning à l’USB-C pour les iPad. Et si l’entreprise veut rester au top et vendre ses produits sur le marché européen, elle devra se conformer à la législation de l’UE et équiper ses smartphones du port standard également. Par conséquent, il est plus probable qu’improbable de voir la série iPhone 15 équipée d’un port USB-C.

Le passage du port Lightning à l’USB-C n’est pas le seul changement important attendu pour l’iPhone 15. Des rumeurs antérieures suggèrent qu’Apple abandonnera également le très apprécié bouton Sonnerie/Silencieux pour les modèles iPhone 15 Pro, en le remplaçant par un bouton Action. Ce bouton d’action permettrait aux utilisateurs non seulement de couper le son, mais aussi de déclencher l’appareil photo, Siri ou d’autres fonctions sur leur iPhone 15 Pro.