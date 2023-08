Google Recherche vérifie désormais votre grammaire

Notez toutefois que cette fonction n’est pas toujours précise à 100 %, en particulier lorsque vous saisissez des phrases partielles. Pour obtenir les meilleurs résultats, je vous conseille donc d’éviter les phrases partielles. Il s’agit d’une fonction très utile lorsque vous recherchez quelque chose et même lorsque vous n’êtes pas sûr d’une phrase ou d’une expression. Grammarly reste cependant un meilleur outil car il corrige instantanément votre phrase sur la page et ne vous oblige pas à vous rendre sur Google pour cela !

