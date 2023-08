Une nouvelle fuite du OnePlus Open révèle une refonte majeure du design

Depuis le jour où OnePlus a confirmé son incursion dans le marché du smartphone pliable, c’est incontestablement l’un des lancements les plus attendus de 2023. Le flux constant de fuites et de rumeurs n’a fait qu’entretenir le buzz. Des tout premiers rendus à l’allusion subtile au nom « Open » du smartphone pliable, le OnePlus Open a réussi à intriguer les potentiels acheteurs. Et aujourd’hui, pour attiser l’impatience, une nouvelle fuite révèle une refonte du design de l’appareil.

Smartprix a partagé de nouveaux rendus du futur smartphone pliable OnePlus Open. Les nouveaux rendus suggèrent que OnePlus s’inspire de OPPO et de Google pour le design de son premier smartphone pliable.

D’emblée, vous pouvez constater la ressemblance frappante du prochain OnePlus Open avec le Google Pixel Fold récemment annoncé et le OPPO Find N2. L’appareil devrait « se fermer comme un livre » et a un rapport d’aspect beaucoup plus large, ce qui contraste directement avec ses précédents rendus et son plus proche concurrent, le Galaxy Z Fold 5 de Samsung.

Ce changement de design se traduit par un cadre central plat avec des bords arrondis et l’emblématique Alert Slider. À l’arrière, une gigantesque bosse circulaire loge un triple système d’appareils photo ainsi que la marque Hasselblad. Si vous regardez de près, vous remarquerez une découpe circulaire sous le « H » de la marque Hasselblad. Cette découpe peut indiquer la présence d’un capteur de temps de vol (TOF) ou d’un capteur LiDAR. Le OnePlus Open arborera le logo OnePlus juste en dessous de l’imposante bosse de la caméra.

En ce qui concerne les écrans, l’écran extérieur est beaucoup plus large pour s’adapter au ratio d’aspect « livre », avec des coins plus ronds et des bords étroits et réguliers. Il logera également la caméra centrale dans un poinçon. L’écran intérieur pliable reproduit lui aussi le format large de l’appareil, avec des bords fins et uniformes et une découpe en pointillé pour la caméra selfie intérieure.

De magnifiques écrans

En ce qui concerne les spécifications de l’appareil, de récentes rumeurs suggèrent que le OnePlus Open sera livré avec un écran pliable AMOLED Quad HD+ de 7,8 pouces et un écran AMOLED extérieur de 6,3 pouces. Ces deux écrans bénéficieront d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, le chipset Snapdragon 8 Gen 2 sera associé à une mémoire vive LPDDR5X pouvant atteindre 16 Go et à un espace de stockage rapide UFS 3.1 d’au moins 256 Go.

L’appareil sera très probablement soutenu par une batterie de 4 800 mAh avec un support de la charge rapide de 67 W. En ce qui concerne l’optique, attendez-vous à voir une caméra principale de 48 mégapixels qui sera complétée par un capteur ultra-large de 48 mégapixels et un téléobjectif de 64 mégapixels. La nouvelle série de fuites suggère également la présence d’un capteur TOF ou LiDAR. En outre, la caméra externe dans le poinçon devrait être de 32 mégapixels, tandis que la caméra interne pourrait être de 20 mégapixels. L’appareil sera livré avec Oxygen OS 13, basé sur Android 13, avec des optimisations et des ajustements pour répondre au facteur de forme pliable à l’aspect large.

En ce qui concerne la date de lancement, si vous vous souvenez bien, il y a quelques jours, une nouvelle fuite a laissé entendre que la date de lancement serait retardée parce que la marque a changé de fournisseur d’écran, passant de BOE à Samsung. Auparavant, le produit était attendu pour le 29 août. Ceci étant dit, il ne s’agit pour l’instant que de fuites et de rumeurs, à prendre avec des pincettes.