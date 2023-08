Samsung travaille sur la résistance à la poussière de ses appareils pliables

La poussière est l’ennemi des smartphones pliables, et Samsung affirme qu’elle travaille sur des mesures visant à rendre ses smartphones pliables beaucoup plus résistants à la poussière.

Il y a quelques jours, lors de son habituel événement Samsung Unpacked, le géant technologique sud-coréen a dévoilé les très attendus smartphones pliables Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5. Bien qu’il s’agisse de la 5e génération d’appareils pliables de Samsung, ces smartphones manquent d’un aspect, mais Samsung pourrait y travailler.

Bien que le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Z Flip 5 soient officiellement classés IPX8 pour la résistance à l’eau, il n’y a aucune garantie quant à la résistance à la poussière, ce qui n’est pas une mince affaire. De plus, les smartphones pliables sont fragiles par nature. L’écran interne est fabriqué à partir d’une très fine couche de verre qui risque de s’abîmer très rapidement. Ainsi, lorsque vous achetez un appareil de 1 000 euros, vous vous attendez à ce qu’il bénéficie d’un « traitement premium » complet.

Aujourd’hui, face au tollé provoqué par l’absence de cette caractéristique essentielle, TM Roh, le responsable de la division mobile chez Samsung, a abordé la question et assuré les fans que Samsung s’efforçait de doter les smartphones pliables d’une résistance à la poussière le plus rapidement possible. Il a ajouté : « Nous sommes bien conscients de la demande des consommateurs en matière d’étanchéité à la poussière, et nous déployons divers efforts pour y parvenir, mais en raison de la nature des appareils pliables, il y a beaucoup de pièces mobiles, et l’étanchéité à la poussière est donc difficile ».

Un délicat exploit

Cependant, étant donné la nature délicate de cet exploit, les fans devront « attendre un peu plus longtemps » pour que cette fonctionnalité arrive. C’est un problème difficile pour les smartphones avec des pièces mobiles, mais c’est un obstacle que Samsung doit franchir s’il veut vraiment faire passer les smartphones pliables dans le grand public.

Dans l’ensemble, il semble que Samsung prenne au sérieux la résistance à la poussière pour les appareils pliables et si nous sommes assez chanceux, les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 pourraient arriver avec un classement officiel de résistance à la poussière. Cependant, seul l’avenir nous dira si cela se produira ou non.