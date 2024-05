Découvrez AI Overview qui révolutionne la recherche en ligne

Google a récemment dévoilé une nouvelle ère pour son moteur de recherche lors de la conférence Google I/O, en mettant l’accent sur l’intelligence artificielle (IA).

Parmi les annonces, la plus marquante concerne la fonctionnalité « Search Generative Experience » (SGE), désormais renommée « AI Overview », qui est déployée à grande échelle aux États-Unis.

Un changement radical dans la recherche avec AI Overview

AI Overview représente une des plus grandes évolutions de Google Recherche. En tête des résultats, notamment pour les questions courantes, une boîte IA apparaît, résumant les informations pertinentes sans nécessiter de cliquer sur un lien. Cette boîte IA offre une réponse instantanée, parfois exacte, ce qui bouleverse l’expérience utilisateur.

Contrairement aux essais de SGE, AI Overview est plus rapide. Google semble mettre en cache certaines réponses populaires, ce qui accélère l’affichage. Lorsqu’une réponse en cache est disponible, la boîte IA se charge instantanément avec les résultats de recherche. Si la réponse n’est pas en cache, un message « recherche en cours » apparaît pendant quelques secondes, ou parfois, « AI Overview non disponible pour cette recherche » s’affiche.

Une nouvelle disposition des résultats

AI Overview occupe une place de choix en haut des résultats, repoussant les liens Web traditionnels plus bas dans la page. La première page de résultats se compose de la boîte IA et d’une réponse issue d’un site Web. La deuxième page propose des questions analogues et des vidéos, et il faut descendre jusqu’à la quatrième page pour retrouver les traditionnels 10 liens bleus.

Cette nouvelle organisation des résultats change radicalement la navigation, obligeant l’utilisateur à scroller davantage pour atteindre les informations classiques.

La fonctionnalité Web : Retour à l’essentiel

Pour ceux qui préfèrent les résultats traditionnels, Google a introduit un filtre « Web », accessible aux côtés des filtres « Vidéos », « Images », « Maps » et « Shopping ». Une fois activé, ce filtre affiche uniquement les 10 liens bleus, éliminant toutes les autres informations supplémentaires, telles que Google Maps ou les boîtes d’information.

Cependant, ces résultats restent dominés par les sites optimisés pour le SEO, et non par la qualité des pages.

Google prévoit de déployer AI Overview à des « centaines de millions d’utilisateurs » cette semaine, atteignant « plus d’un milliard de personnes » d’ici la fin de l’année, à mesure que la fonctionnalité s’étend à d’autres pays. Google affirme que les liens inclus dans AI Overview obtiennent plus de clics que les listings traditionnels, une affirmation surprenante étant donné que la boîte IA fournit souvent toutes les informations nécessaires directement dans les résultats.

Conséquences pour les éditeurs Web avec AI Overview

Cette nouvelle approche pose des questions sur la durabilité pour les éditeurs de contenu. En affichant le contenu extrait de divers sites et réorganisé par l’IA en tête des résultats, l’incitation à cliquer sur les liens diminue. Alors que les utilisateurs consomment de plus en plus d’informations en surface, les éditeurs risquent de voir leur trafic diminuer.

Pour les utilisateurs expérimentés, naviguer dans Google Recherche pour obtenir des résultats Web purs nécessite désormais plusieurs clics. Il est possible d’activer le filtre « Web » et de régler les résultats en mode « verbatim » pour que Google respecte strictement les termes de la recherche. Alternativement, envisager un moteur de recherche plus axé sur le web pourrait s’avérer judicieux.