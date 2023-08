Le Honor Magic V2 sera mondialement présenté à l’IFA 2023

Alors que les nouveaux smartphones pliables de Samsung font les gros titres, Honor n’est pas loin derrière. La société, connue pour ses impressionnants smartphones pliables, a annoncé que son Magic V2 serait lancé mondialement à l’IFA 2023. L’événement aura lieu à 10 heures, heure de Paris, le 1er septembre 2023 et vise à combiner « Tech + Fashion + Sustainability ».

L’affiche de l’événement « Unfold Tomorrow » montre que Honor est prêt à dévoiler le Magic V2 pour les clients en dehors de la Chine. Et ce n’est pas tout : un autre smartphone pliable devrait l’accompagner. On peut légitimement penser qu’il s’agit d’un concurrent au récent Galaxy Z Flip 5 de Samsung, mais il est encore trop tôt pour se prononcer. Ce que nous savons avec certitude, c’est que le Magic V2 sera commercialisé dans le monde entier.

Le Honor Magic V2 est présenté comme le smartphone pliable le plus fin et le plus léger au monde, avec une épaisseur de seulement 9,9 mm lorsqu’il est plié et un poids de 231 g. À titre de comparaison, le Google Pixel Fold a une épaisseur de 12,1 mm et le Z Fold 5 a une épaisseur de 13,4 mm à l’état plié. De plus, malgré sa légèreté et sa finesse, ce pliable n’est pas en reste en matière de spécifications haut de gamme.

Le Magic V2 est doté d’un écran OLED extérieur de 6,43 pouces et d’un écran OLED intérieur pliable de 7,92 pouces, tous deux prenant en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est équipé du très efficace chipset Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, d’une mémoire vive de 16 Go (pour toutes les variantes) et d’une capacité de stockage interne pouvant atteindre 1 To.

Une grosse batterie sous le capot

Même s’il s’agit du smartphone pliable le plus fin, le Magic V2 est doté d’une grande batterie de 5 000 mAh avec une capacité de charge rapide de 66 W — le Pixel Fold et le Galaxy Z Fold 5 ne supportent respectivement que 30 W et 25 W de charge filaire. En ce qui concerne la caméra, il dispose d’un objectif principal de 50 mégapixels avec PDAF et OIS, d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels et d’un téléobjectif de 20 mégapixels avec zoom optique 2,5 x. En outre, des caméras frontales de 16 mégapixels sont présentes sur les écrans intérieurs pliables et sur l’écran de couverture.

Pour l’instant, on ne dispose pas d’informations sur les prix mondiaux. Mais nous n’aurons pas à attendre longtemps, car Honor dévoilera tout dans quelques semaines à l’IFA 2023. Il semble que Honor ait beaucoup en réserve pour cet événement, et il pourrait être encore plus important que prévu avec l’ajout d’un autre smartphone pliable.