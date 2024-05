Samsung trolle Apple avec une nouvelle publicité hilarante #UnCrush

Samsung a encore frappé. La société, qui compte Apple parmi ses rivaux et principaux clients, a une histoire bien remplie de publicités hilarantes se moquant de la firme de Cupertino. Qui pourrait oublier les publicités pour le Galaxy S2 qui se moquaient des longues files d’attente devant les Apple Store que les utilisateurs d’iPhone devaient endurer ? Ces publicités nous ont fait découvrir l’utilisateur d’iPhone qui déclarait qu’il ne pouvait pas acheter un Samsung, car il est créatif, ce à quoi son ami répondait : « Mec, tu es barista ».

Il y a tant d’exemples à citer. Il y a la série Ingenious mettant en scène un Apple Genius essayant de vendre l’iPhone X, seulement pour découvrir que le flagship actuel de Samsung avait plus de fonctionnalités. Peut-être que la meilleure était celle qualifiant les utilisateurs d’iPhone de « wallhuggers », les représentants comme des voyageurs désespérés cherchant une prise de courant à l’aéroport à cause de la faible autonomie de la batterie de l’iPhone à l’époque. Une publicité impossible à diffuser aujourd’hui.

Il y a quelques jours, après l’événement « Let Loose », Apple a diffusé une vidéo intitulée « Crush », largement critiquée. L’annonce était censée mettre en avant le profil plus mince des nouveaux modèles d’iPad Pro. Grâce à l’utilisation de panneaux OLED sur les modèles de 11 et 13 pouces, aucun rétroéclairage n’est nécessaire, permettant à Apple de réduire l’épaisseur des tablettes à 5,3 mm (11 pouces) et 5,1 mm (13 pouces).

La publicité montrait une presse hydraulique écrasant des guitares, des jeux vidéo d’arcade, des disques et platines, des livres, et plus encore. Le message, bien sûr, était qu’un appareil offrant tous ces services et plus encore, l’iPad Pro, a été rendu plus fin que jamais. La critique a été vive, reprochant à Apple de détruire des objets culturels. Apple s’est excusé, affirmant « Nous avons manqué notre cible » et a annulé les plans de diffusion télévisée de la vidéo.

Le marketing de Samsung a encore frappé

Mais cette publicité a donné à Samsung l’opportunité de troller Apple sur sa page Samsung Mobile US sur X. La société a tweeté : « Nous ne détruirions jamais la créativité. #UnCrush » et a inclus une vidéo montrant les conséquences de l’écrasement. Avec des objets brisés éparpillés, une femme trouve une guitare cassée et malgré son état, elle parvient à jouer une chanson qui apparaît sur sa tablette Samsung Tab S9.

Sur l’écran, les mots « La créativité ne peut pas être écrasée » apparaissent. Une fois de plus, Samsung a lancé une pique à Apple.

Quel que soit le côté où l’on se trouve lorsqu’il s’agit du grand clivage politique des publicités pour l’iPad, il est un peu amusant de voir Samsung essayer de trouver un point faible dans l’armure d’Apple une fois de plus.