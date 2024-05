Elon Musk lance Grok en France : L’assistant IA exclusif de xAI

Elon Musk, avec son entreprise xAI, a officiellement lancé le chatbot IA, Grok, en Europe. Cette nouveauté a été annoncée par Musk lui-même sur la plateforme sociale X (anciennement Twitter). Grok se propose comme un assistant de recherche personnel, destiné à fournir des analyses contextuelles et des informations à jour à ses utilisateurs.

Toutefois, l’accès à Grok est exclusivement réservé aux abonnés des niveaux Premium et Premium+ de X. Cette limitation soulève des questions sur l’accessibilité et l’inclusivité des outils d’IA de pointe.

Linda Yaccarino, PDG de X, a partagé l’enthousiasme de Musk, décrivant Grok comme le nouvel assistant de recherche personnel pour l’Europe. Ce déploiement représente une étape importante pour xAI, étendant sa technologie innovante au-delà du marché américain.

Le lancement de Grok coïncide avec la fin des élections européennes, période après laquelle X prévoit d’élargir l’accès à des fonctionnalités de tendances contextualisées pour tous les utilisateurs. Plus tôt en avril 2024, Musk avait exprimé son intention de demander l’autorisation de l’Union européenne pour Grok.

Après une période d’incertitude concernant les réglementations rigoureuses de l’UE, cette annonce marque une avancée significative.

Stratégie et perspectives futures

Cependant, les utilisateurs ne pourront pas accéder à des fonctionnalités supplémentaires, en particulier les résumés d’actualités Grok, avant les élections européennes de juin 2024, selon l’annonce. « Une fois les élections européennes terminées, nous poursuivrons le déploiement des tendances contextualisées pour tous les utilisateurs », a indiqué X.

Le déploiement de Grok en Europe illustre l’ambition de Musk d’élargir l’accès à ses innovations en IA à un public plus diversifié et de pénétrer de nouveaux marchés. Malgré les défis réglementaires, cette expansion est perçue comme un mouvement stratégique aligné sur l’objectif plus large de Musk d’enrichir les offres de X et d’intégrer des services exclusifs dans ses abonnements payants.

Grok est la réponse de X à ChatGPT

X a lancé Grok en novembre 2023 en réponse à ChatGPT et, peut-être, pour inciter davantage de personnes à payer pour ses services premium. Mais alors que la plupart des chatbots existants semblent se concentrer sur l’information et l’exhaustivité, Grok vise un ton informel et humoristique.

Après le lancement en Europe, l’actuel propriétaire de X, Elon Musk, a déclaré mardi que Grok essaierait bientôt d’offrir un point de vue humoristique sur l’actualité, à l’instar du Daily Show et du Colbert Report, connus pour leurs commentaires pleins d’esprit et leurs sketchs comiques qui tournent en dérision les nouvelles.

« Grok proposera bientôt un regard humoristique sur l’actualité, dans l’esprit de ce que faisaient le Daily Show et le Colbert Report dans les temps anciens », a posté M. Musk.