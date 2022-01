Cortana arrive sur les Salles Microsoft Teams

by

by

Bien que Cortana soit peut-être morte sur mobile, l’assistant numérique de Microsoft est bien vivant sur Windows 11 et fera bientôt une apparition dans Microsoft Teams. Alors que Cortana a été introduite pour la première fois en 2001 dans Halo : Combat Evolved sur la Xbox originale, la construction intelligente de l’intelligence artificielle est finalement arrivée sur Windows Phone et les PC sous Windows 10 en 2014 en tant qu’assistant numérique.

Tout comme Google Assistant, Amazon Alexa et Siri d’Apple, Microsoft a créé Cortana pour aider les utilisateurs de Windows à définir des rappels, à effectuer des recherches sur le Web et plus encore.

Mais maintenant, selon une série de nouveaux messages sur la feuille de route de Microsoft 365, le géant du logiciel apporte Cortana aux Salles Microsoft Teams. Avec les Salles Microsoft Teams, les entreprises peuvent configurer une salle de réunion avec un certain nombre de dispositifs, notamment des écrans, des webcams et des microphones, afin qu’une organisation puisse utiliser un logiciel de vidéoconférence en tant que groupe au lieu de devoir utiliser ses propres ordinateurs portables.

Dans la première mise à jour de la feuille de route Microsoft 365, Microsoft a expliqué que « l’activation vocale de Cortana sera activée par défaut sur les solutions Microsoft Teams Rooms nouvellement créées » à partir de ce mois-ci.

Cela signifie que les utilisateurs de Teams seront en mesure de crier des commandes vocales à leurs appareils Teams Rooms pour lancer un appel vidéo, modifier les paramètres et plus encore. Heureusement, les administrateurs pourront ajuster ce paramètre pour désactiver l’activation vocale. Dans le même temps, Microsoft a mis à jour l’iconographie de Cortana qui apparaît sur le devant de l’écran d’une salle et dans l’interface utilisateur de la console dans une Salle Microsoft Teams, selon la deuxième mise à jour.

Pas encore disponible en français

Enfin, dans la troisième mise à jour, la société a expliqué que Cortana prendra en charge des langues supplémentaires sur les appareils Teams qui sont réglés sur différentes langues locales. Actuellement, l’anglais américain, l’anglais canadien, l’anglais australien, l’anglais indien et l’anglais britannique sont pris en charge.

Si l’activation vocale peut certainement s’avérer utile dans les salles de réunion partagées conçues pour la vidéoconférence, les professionnels ne sont peut-être pas très enthousiastes à l’idée qu’un personnage de jeu vidéo prenne la parole lors de leurs réunions à huis clos.