La Pixel Watch 2 pourrait bénéficier d’une autonomie de plusieurs jours et d’une puce UWB

En octobre prochain, alors que Google devrait dévoiler les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, nous assisterons également à la présentation de la Pixel Watch 2.

La Google Pixel Watch 2 pourrait bénéficier d’une bien meilleure autonomie grâce à un nouveau processeur plus efficace et pourrait même prendre en charge la bande ultra-large (UWB), selon Kamila Wojciechowska, qui écrit pour Android Authority.

