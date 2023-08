Google va bientôt faciliter la numérisation de QR codes pour les utilisateurs d’Android

Je suis sûr que, tout comme moi, vous avez déjà été confronté à une situation où vous avez eu du mal à scanner un QR code placé loin de vous. Peut-être vous trouvez-vous sur une place de marché bondée et n’arrivez-vous pas à atteindre le QR code, ou peut-être voulez-vous scanner un code placé sur le mur à l’autre bout de la pièce. Il peut y avoir de nombreux cas de ce genre.

Pour résoudre ce problème, Google prévoit de mettre en place une nouvelle fonctionnalité qui vous permettra de scanner les QR codes à distance.

Pour nous soulager de ce problème, il semble que Google apporte une fonction de zoom automatique à son Code Scanner API sur Android. Grâce à cette fonction, vous pouvez facilement scanner des QR codes éloignés sans avoir à ajuster manuellement le zoom et à assurer un cadrage optimal du scanner. Cette fonctionnalité a été repérée et signalée pour la première fois par Mishaal Rahman sur X (anciennement Twitter). Elle a été mise à jour dans la ML Kit Library mise à la disposition des développeurs dans le cadre de la version 17.2.0 de la bibliothèque API.

Google has updated ML Kit’s Barcode Scanning API and the Code Scanner API with auto-zoom, enabling the camera to automatically zoom in to scan barcodes that are far away. The scanner will intelligently detect barcodes and zoom in so the user doesn’t have to manually adjust zoom. pic.twitter.com/yZGjJsrgI9

