X (Twitter) pourrait se doter de son propre centre de négociation d’actions

Lorsque Elon Musk a changé le nom de Twitter en X, il ne s’agissait pas nécessairement d’une décision de marque idiosyncratique, mais plutôt d’un élément d’un plan plus vaste visant à transformer le réseau social basé sur le texte en une « application pour tout » ou une super-app. L’entreprise pourrait bientôt se rapprocher de cet objectif en incorporant son propre centre d’échange d’actions dans l’application, ce qui prouve que le changement de « X » n’était pas seulement cosmétique.

Selon Semafor, Twitter a récemment contacté des sociétés de données financières et demandé des propositions pour que l’application puisse fournir aux utilisateurs des données boursières en temps réel et d’autres contenus financiers. Il est intéressant — et probablement pas surprenant — que Twitter présente cela comme une opportunité plutôt qu’une collaboration ; il n’offrirait pas de compensation pour ces outils, mais demanderait plutôt aux « soumissionnaires intéressés de dire combien d’argent ils engageraient dans le projet eux-mêmes ». L’appel d’offres est lancé, et on ne sait pas encore quelles sociétés financières ont présenté un projet, si tant est qu’il y en ait eu un.

Musk considère Twitter comme une base naturelle pour une application financière (et, à terme, une super-app). « La plateforme publique en temps réel de Twitter est devenue le pouls de la communauté financière », peut-on lire dans la demande présumée de stratégies financières de l’entreprise. Cette affirmation, comme beaucoup d’autres faites par Musk, semble à la fois hyperbolique et inexacte. Toutefois, elle pourrait s’avérer vraie à l’avenir.

Bien qu’il s’agisse d’un réseau social textuel rempli de mèmes et de comptes fantaisistes, Twitter pourrait tout à fait servir d’outil financier, grâce à l’aspect temps réel de son fil d’actualité. Il était autrefois considéré comme la meilleure source d’information lors d’événements en direct, qu’il s’agisse d’événements aussi anodins que les Oscars ou aussi graves que les émeutes. Cependant, depuis que Musk a racheté l’entreprise et mis en œuvre plusieurs changements impopulaires, l’application a perdu de nombreux utilisateurs, y compris des journalistes de confiance, ainsi qu’un algorithme qui donnait la priorité aux informations exactes. Au lieu de cela, les abonnés payants et les annonceurs semblent être poussés vers le haut de la ligne temporelle, ce qui la rend moins utile en tant que source d’informations en temps réel.

Mais si l’application affine et renforce ses algorithmes pour fournir des données financières précises et en temps réel, ainsi que des outils permettant aux utilisateurs de négocier des actions en quelques clics, la structure de son fil d’actualité pourrait s’avérer bien adaptée à la finance.

Parfaitement adapté à la finance

Twitter a déjà commencé à utiliser des « cashtags », c’est-à-dire des hashtags spécialisés qui, lorsqu’on clique dessus, donnent accès à un graphique boursier en temps réel, fourni par la société de données TradingView. En avril dernier, l’entreprise avait également prévu de lancer des outils de négociation d’actions d’eToro, un concurrent de Robinhood, mais cela n’a pas encore eu lieu. On peut supposer que l’entreprise espère que les propositions des sociétés de données financières intégreront et développeront ces idées.

En devenant à la fois un réseau social et une application financière majeure, X pourrait véritablement entamer sa transformation en une « super-app » offrant aux utilisateurs la plupart, voire la totalité, des services numériques dont ils ont besoin, sous un même toit. Bien sûr, il reste encore du chemin à parcourir, et son succès dépendra des idées avancées par les sociétés financières que Twitter cherche à contacter — si tant est que des propositions sérieuses soient faites.