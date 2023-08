Le OnePlus Ace 2 Pro avec Snapdragon 8 Gen 2 et jusqu’à 24 Go de RAM sera annoncé le 16 août

Excellente nouvelle pour les fans de OnePlus, puisque l’entreprise chinoise vient de confirmer que son prochain flagship sera officiellement présenté au plus tard la semaine prochaine.

OnePlus a confirmé le lancement du OnePlus Ace 2 Pro en Chine le 16 août. Le teaser révèle un design familier, et le smartphone sera disponible dans les couleurs Cyan et Gris, et le nom de la couleur devrait être annoncé prochainement. Suite du Ace 2, sorti en début d’année, la version Pro promet de nombreuses améliorations, dont un tout nouveau chipset, plus de mémoire et un meilleur appareil photo.

OnePlus a confirmé la présence d’un SoC Snapdragon 8 Gen 2, de 24 Go de RAM LPDDR5X et d’un espace de stockage UFS 4.0 pouvant aller jusqu’à 1 To. D’après l’image à l’arrière du smartphone, il devrait être équipé d’un capteur principal IMX890 de 50 mégapixels avec une taille de capteur de 1/1,56 pouce et une ouverture f/1.88.

Le smartphone sera équipé d’un système de refroidissement tridimensionnel de qualité aérospatiale : le système de refroidissement Tiangong sera le VC le plus puissant de l’industrie à l’heure actuelle, et ce VC a au moins deux générations d’avance sur l’industrie, a déclaré la société.

La surface du VC atteint 9140 mm², le seul VC de niveau 10 000 dans l’industrie, et représente plus de deux fois la spécification principale d’un VC à puce unique dans l’industrie. Il utilise le premier gel conducteur thermique en diamant de qualité aérospatiale au monde et du graphite thermique supraconducteur de qualité aérospatiale.

Une exclusivité à la Chine

Le OnePlus Ace 2 Pro devrait être équipé d’un écran OLED incurvé de 1,5 K avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et d’un système de charge rapide SuperVOOC de 150 W.

La mauvaise nouvelle, c’est que ce smartphone sera exclusivement disponible en Chine, du moins pour une période assez longue. La rumeur veut qu’il soit commercialisé dans d’autres pays sous le nom de OnePlus 12R, mais cela est à prendre avec des pincettes jusqu’à ce que nous ayons des informations plus fiables.