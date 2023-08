Les ventes de matériel d’Apple ont baissé au troisième trimestre, mais les services ont pris le relais

Apple a dévoilé les chiffres de son troisième trimestre fiscal de 2023, notant que si les ventes de matériel ont chuté pendant la saison estivale, ses services ont compensé le manque à gagner. Néanmoins, le trimestre d’avril à juin est presque toujours la période financière la plus ennuyeuse de l’année pour Apple, et la publication des résultats d’aujourd’hui montre que cette année n’a pas fait exception.

La baisse des ventes de matériel n’est pas surprenante étant donné le climat économique actuel — et, pour l’iPhone en particulier, parce que nous ne sommes qu’à quelques mois du lancement de la gamme iPhone 15. Dans l’ensemble, les services sont non seulement restés fructueux pour Apple, mais ils ont également permis à l’entreprise d’établir un nouveau record pour le trimestre fiscal qui s’est achevé en juin.

À propos des résultats trimestriels, le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré que l’entreprise comptait 1 milliard d’abonnés payants. Ce chiffre représente les personnes qui paient pour un ou plusieurs services d’Apple, tels que Apple TV+, Apple Arcade et le stockage iCloud Drive. Le chiffre d’affaires de l’entreprise a baissé d’un seul pour cent d’une année sur l’autre, s’établissant à 81,8 milliards de dollars pour le trimestre. Malgré cette baisse, il s’agit tout de même d’une hausse pour Apple si l’on compare avec le deuxième trimestre fiscal de l’année.

L’entreprise développe ses services pour compenser le ralentissement des cycles de vente de l’iPhone, et ce trimestre prouve que la stratégie fonctionne.

Les marchés émergents ont contribué à soutenir les ventes d’iPhone

Bien que de nombreuses personnes attendent de voir ce que la série iPhone 15 apportera, la demande pour le modèle de la génération actuelle reste relativement élevée. Cela est dû aux marchés émergents, a expliqué Cook lors de l’annonce de la société. Les ventes de matériel Mac et iPad ont chuté au troisième trimestre par rapport à la même période de l’année dernière. En supposant que l’économie en général ne connaisse pas de changements majeurs dans les semaines à venir, Apple prévoit que son prochain trimestre (celui qui se terminera en septembre) produira des perspectives financières analogues à celles de son trimestre d’été.

C’est à peu près tout ce que nous aurons en matière de prévisions, car Apple a cessé de donner ses perspectives d’avenir il y a quelques années. Comme c’est souvent le cas, Cook s’est entretenu avec CNBC à l’issue de la conférence téléphonique sur les résultats, abordant brièvement le sujet de l’intelligence artificielle. Si vous espériez que l’entreprise fasse la lumière sur les rumeurs concernant le travail d’Ajax et « l’Apple GPT », préparez-vous à être déçus. Cook a semblé minimiser le sujet, notant que l’entreprise développe l’IA et l’intègre dans ses produits depuis de nombreuses années.

Perspectives

Les iPhone 15 Pro et Pro Max d’Apple devraient être dotés d’un nouveau châssis en titane, de cadres plus petits que jamais et d’une caméra encore plus perfectionnée — potentiellement à un prix plus élevé que l’année dernière. Les iPhone 15 et 15 Plus standard devraient, selon les rumeurs, bénéficier de la Dynamic Island, ce qui devrait inciter les développeurs à poursuivre leurs expériences avec l’élément d’interface, maintenant qu’il sera standard sur toute la gamme. Tous les iPhone de cette année devraient passer du connecteur Lightning d’Apple à l’USB-C. Les dernières versions logicielles majeures de l’entreprise, notamment iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, macOS Sonoma et tvOS 17, sont actuellement en phase de test bêta public et seront largement disponibles à partir de septembre.

En ce qui concerne le Mac, cet automne pourrait voir la sortie d’un iMac 24 pouces amélioré et d’un MacBook Air 13 pouces. La société a lancé son premier MacBook Air de 15 pouces en juin, offrant la plus grande taille d’écran jamais proposée pour sa marque d’ordinateurs portables légers.

Au-delà de l’automne, Apple sortira son premier grand produit, le casque de réalité mixte Vision Pro, en 2024 — une fois que l’entreprise aura trouvé le meilleur moyen de le faire acheter par ses clients.