Le Google Doodle rend un hommage stylisé à Altina Schinasi

Le Google Doodle d’aujourd’hui est dédié à Altina Schinasi, une artiste et designer américaine influente. Elle était réputée pour son impressionnant travail dans les domaines du textile, de la céramique et de la bijouterie.

C’est notamment à elle que l’on doit la création, dans les années 1940, d’emblématiques lunettes Harlequin « œil de chat ». Inspirées des masques de mascarade vénitiens, ces lunettes présentent de grandes montures en forme d’amande avec des pointes renversées et sont devenues des symboles de glamour et de sophistication.

Le doodle spécial a été réalisé pour célébrer le 116e anniversaire de la naissance de Schinasi.

Les œuvres de Schinasi se caractérisent par des couleurs vives, des motifs géométriques et des formes abstraites. Elle avait une remarquable capacité à utiliser la couleur et la texture pour créer des dessins visuellement frappants et dynamiques. Son travail s’inspire de diverses sources, notamment de l’art amérindien, de l’art africain et de l’art moderniste. C’est pourquoi elle est considérée comme l’une des plus importantes créatrices de textiles du XXe siècle, et ses œuvres continuent d’être admirées et collectionnées par des musées et des collectionneurs privés du monde entier.

Née à New York le 18 janvier 1922, Schinasi est issue d’une famille d’artistes. Elle a étudié à l’Art Students League de New York sous la direction des artistes renommés Hans Hofmann et Morris Kantor. Récipiendaire de la médaille d’or de l’American Crafts Council, elle a enseigné la céramique à l’université de Californie à Berkeley. Ses œuvres sont toujours exposées au Metropolitan Museum of Art, au Museum of Modern Art et au Smithsonian American Art Museum.

Outre son œuvre plus vaste, Altina Schinasi a produit plusieurs pièces remarquables, notamment le tapis « Altina Schinasi », conçu pour la Knoll Textile Company en 1955, le vase en céramique « Aphrodite », créé pour la Steuben Glass Company en 1960, et le collier « Opus II », conçu en 1965. Ces pièces illustrent une fois de plus son talent artistique et son approche novatrice du design.