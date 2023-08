Instagram rend plus difficile le spam de DM

Instagram tente de faire en sorte qu’il soit plus difficile pour les personnes que vous ne suivez pas de vous spammer avec des demandes de DM non désirées.

Après avoir testé cette fonctionnalité en juin, Instagram ne permet plus aux utilisateurs que vous ne suivez pas d’envoyer un message d’invitation avant de pouvoir commencer à discuter avec vous.

Ce message ne peut contenir que du texte, ce qui signifie que vous ne devriez plus voir de photos, de vidéos ou de messages vocaux non sollicités apparaître dans vos demandes de messages. Auparavant, Instagram permettait aux utilisateurs d’envoyer un nombre illimité de demandes de messages, ce qui pouvait rapidement devenir incontrôlable.

Désormais, les utilisateurs ne peuvent vous envoyer plus d’un message qu’une fois que vous avez accepté leur demande de connexion. Les demandes de message se trouvent dans le bouton Demandes situé au-dessus de votre boîte de réception dans l’onglet DM d’Instagram. Gardez à l’esprit que vous ne recevrez des demandes que si vos paramètres de confidentialité exigent que les utilisateurs envoient une demande avant de pouvoir vous envoyer un message.

« Nous voulons que les gens se sentent en confiance et en contrôle lorsqu’ils ouvrent leur boîte de réception », explique Cindy Southworth, responsable de la sécurité des femmes chez Meta, dans un communiqué. « C’est pourquoi nous testons de nouvelles fonctionnalités qui empêchent les utilisateurs de recevoir des images, des vidéos ou des messages multiples d’une personne qu’ils ne suivent pas, tant que celle-ci n’a pas accepté la demande de discussion ».

Meta a commencé à tester cette fonctionnalité dans le cadre d’une campagne de sécurité plus large. Outre l’introduction de nouvelles mesures de protection de la messagerie sur Instagram, Meta a également mis en place des contrôles parentaux plus robustes sur Instagram et Messenger, qui permettent aux parents d’avoir un aperçu plus détaillé de ce que fait leur enfant sur l’une ou l’autre application.