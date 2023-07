Apple testerait un chatbot IA « Apple GPT », mais ne sait pas du tout ce qu’il va en faire

Bien qu’elle ait intégré des fonctions d’IA dans ses produits depuis des années, Apple a été prise de court par le succès de concurrents tels que ChatGPT d’OpenAI et Google Bard. Le marché de l’IA générative , qui peut produire des essais, des images et des vidéos à partir de textes, a suscité l’intérêt des consommateurs et des entreprises, entraînant une vague de produits connexes.

Alors que d’autres géants de la technologie, dont Meta, Microsoft et Google, se sont empressés de proposer leurs propres produits d’IA générative aux entreprises et au grand public, Apple a brillé par son absence. Alors qu’Apple a interdit à ses employés d’utiliser ChatGPT, Bloomberg rapporte que des ingénieurs ont utilisé en interne le chatbot alimenté par Ajax. Ajax a été créé pour « unifier le développement de l’apprentissage automatique » , précise Bloomberg.