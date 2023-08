Nothing lance une nouvelle sous-marque avec des produits moins chers, dont une smartwatch

Le marché des smartphones peut sembler saturé avec de nombreuses options excellentes, mais le marché des smartwatches est une autre histoire. Alors que Samsung crée certaines des meilleures smartwatches, et que même Google a essayé d’entrer dans le domaine avec sa Pixel Watch, les options pour les smartphones Android ont été étonnamment limitées. Cependant ce scénario pourrait être sur le point de changer.

Nothing n’existe que depuis quelques années, mais la startup lance déjà une sous-marque abordable. Dans une vidéo de mise à jour de la communauté Nothing pour le deuxième trimestre 2023, Carl Pei, PDG et cofondateur de Nothing, a présenté CMF by Nothing, une nouvelle gamme de produits qui rend un meilleur design plus accessible à un plus grand nombre de consommateurs.

Cette présentation intervient après que les écouteurs entièrement sans fil « Particles by XO » de Nothing ont fait surface en décembre de l’année dernière. Il n’est pas certain que ces écouteurs aient été retirés de la gamme CMF de Nothing.

Au cas où vous vous poseriez la question, « CMF » signifie apparemment « Color, Material, and Finish » (couleur, matériau et finition), en référence à la philosophie de conception d’un nom similaire. Alors que la marque principale Nothing se concentrera sur « l’innovation en matière de design » qui est « premium » et utilise les « dernières technologies », Pei affirme que CMF by Nothing présentera apparemment un « design épuré » qui est « accessible » et offre une « qualité fiable ».

Nothing a déclaré qu’elle se consacrait à rendre la technologie à nouveau amusante et qu’elle avait prouvé sa capacité à repousser les limites du design industriel. L’entreprise est convaincue qu’elle peut démocratiser le design et avoir un impact sur un plus grand nombre de personnes.

Plus de concurrents pour les smartwatches, c’est une bonne chose

Consciente que les consommateurs ont des attentes différentes, la société a déclaré que CMF by Nothing servirait à combler le fossé dans le segment de valeur avec des produits de meilleure qualité au design épuré et intemporel.

CMF by Nothing lancera d’abord une smartwatch et des écouteurs dans le courant de l’année. La société dévoilera plus de détails à ce sujet dans les mois à venir. Quels que soient les produits que CMF fabriquera, il est bon d’avoir plus de concurrence dans le domaine des smartwatches. Il n’y a pas beaucoup d’excellentes smartwatches sur le marché, et l’arrivée de Carl dans ce domaine va certainement faire avancer l’industrie. Peut-être que CMF by Nothing mettra (enfin !) sur le marché une smartwatch Wear OS abordable que nous attendons avec impatience.

De plus, étant donné l’importance accordée par Carl au design et à l’interopérabilité des produits, nous pouvons nous attendre à une intégration transparente de la smartwatch Nothing avec les smartphones de la société. Mais on va peut-être trop vite en besogne, car peu de détails sont disponibles à l’heure actuelle. Quoi qu’il en soit, on peut enfin se réjouir de la sortie d’une forme ou d’une autre de la smartwatch de Nothing.

Déclaration complète

Carl Pei, PDG et cofondateur de Nothing, a déclaré lors de la présentation de CMF by Nothing :

À l’heure actuelle, si l’on considère le segment de valeur dans le secteur technologique, il n’y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. La qualité semble être une fausse promesse. Les marques Nothing et CMF by Nothing sont donc différentes, mais elles partagent certaines similitudes. Nous sommes une organisation très axée sur le design, de sorte que ce même niveau de qualité et de design de haut niveau se retrouvera à la fois dans Nothing et dans CMF by Nothing. Nous sommes également une entreprise très axée sur l’expérience de l’utilisateur, nous voulons donc que le produit ne soit pas seulement beau, mais qu’il fonctionne bien. Cette même attention portée à l’expérience de l’utilisateur se retrouvera donc dans ces deux marques. Quelle est donc la différence entre Nothing et CMF by Nothing ? Nothing continuera à se concentrer sur l’innovation en matière de design, et nous continuerons à repousser les limites dans ce domaine. Les produits Nothing seront des produits haut de gamme avec des composants haut de gamme et les meilleures performances. Ils seront également dotés des dernières technologies, de sorte que Nothing vous offrira toujours ce qu’il y a de mieux et de plus récent. CMF by Nothing, quant à lui, sera axé sur un design épuré et intemporel. Son prix sera accessible pour permettre à un plus grand nombre de personnes d’accéder à notre écosystème. Et il offrira une qualité qui est très difficile à trouver dans ce segment de prix. La communauté Nothing nous a fait part de son souhait de voir un plus grand nombre de personnes bénéficier d’un meilleur design et d’une meilleure qualité, et nous sommes ravis d’être enfin en mesure de le faire. CMF by Nothing est géré par une équipe distincte au sein de Nothing, afin de s’assurer qu’il n’y a pas de distraction par rapport à nos produits principaux.

Pei a l’habitude de lancer des sous-marques abordables au sein d’entreprises technologiques existantes. L’un des derniers grands projets sur lesquels il a travaillé lorsqu’il était encore chez OnePlus a été le lancement de la sous-marque Nord, dont la gamme s’est depuis élargie pour inclure plusieurs smartphones, des écouteurs et même une smartwatch.