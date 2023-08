La date de lancement de l’iPhone 15 pourrait avoir été divulguée

Nous avons vu beaucoup d’informations concernant la série iPhone 15, ce qui prouve que l’attente des nouveaux iPhone est à son comble. Aujourd’hui, nous disposons d’informations passionnantes sur sa date de lancement possible, ce qui peut vous aider à vous préparer au lancement si vous avez l’intention de l’acheter. Voici la date à laquelle nous pouvons nous attendre à recevoir les nouveaux iPhone 2023.

9To5Mac a obtenu quelques détails sur la date de lancement de l’iPhone 15, qui pourrait avoir lieu au cours de la troisième semaine de septembre. Si l’on en croit des sources proches de la publication, l’iPhone 15 pourrait être lancé le 13 septembre. La firme de Cupertino a demandé à ses employés de ne pas prendre de congés à cette date, qui devrait être celle d’un « lancement majeur de smartphone ».

Cette date semble plausible, car Apple lance généralement ses nouveaux iPhone (à l’exception des versions SE) en septembre. De plus, il s’agit d’un mercredi, et si l’on se base sur la date de lancement de l’iPhone 14 (qui a eu lieu le 7 septembre, également un mercredi), cela semble être une bonne affaire !

Mais cela pourrait entraîner un retard dans les ventes. Il est possible que les nouveaux iPhone soient disponibles dans la seconde moitié du mois de septembre. Et si l’on en croit un récent rapport, les livraisons pourraient être retardées jusqu’en octobre.

Pour rappel, la vente de l’iPhone 14 Plus a commencé avec un peu de retard, et même la disponibilité de l’iPhone 12 a été retardée en raison de la pandémie de coronavirus. Un retard cette année ne serait donc pas surprenant.

À quoi s’attendre lors du lancement de l’iPhone 15 ?

Avec le calendrier déjà révélé, il y a beaucoup à attendre de l’appareil pour son arrivée prochaine dans le monde. Il n’en reste pas moins que l’iPhone 15 présentera d’importantes améliorations matérielles et logicielles qui changeront la façon dont les utilisateurs se servent de l’appareil.

Toutefois, il convient de noter qu’il s’agit encore d’une rumeur et qu’Apple n’a pas encore rendu les choses officielles. Comme nous sommes à près d’un mois du lancement de l’iPhone 15, nous pouvons nous attendre à quelque chose de concret. La série iPhone 15 (qui comprendra l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max) devrait apporter un certain nombre de changements comme la Dynamic Island et une caméra principale de 48 mégapixels pour tous les modèles, l’introduction d’un port USB-C, quelques changements de design et plusieurs mises à niveau des performances et de la caméra.