Microsoft a divulgué son outil interne permettant d’activer des fonctionnalités secrètes de Windows 11

Microsoft a accidentellement divulgué son application interne « StagingTool », utilisée par les employés pour activer les fonctionnalités secrètes de Windows 11. Le géant du logiciel teste généralement les fonctionnalités expérimentales ou cachées de Windows 11 dans les versions publiques du système d’exploitation, mais les adeptes de Windows devaient jusqu’à présent recourir à des outils tiers pour accéder aux fonctionnalités secrètes que Microsoft n’avait pas encore activées pour tous les testeurs.

Le lancement accidentel de l’outil StagingTool de Microsoft faisait partie de l’événement « bug bash » organisé par la société cette semaine, au cours duquel les ingénieurs encouragent les testeurs de Windows 11 à leur faire part de leurs commentaires afin d’éliminer les derniers bugs avant une mise à jour importante. Microsoft devrait livrer sa prochaine grande mise à jour de Windows 11 en septembre, avec notamment la prise en charge native des fichiers RAR et 7-Zip.

Some quests include a valid link to a staging tool that appears to be like vivetool pic.twitter.com/MUXPzQlbsy

— Xeno (@XenoPanther) August 2, 2023