Nokia rafraîchit sa gamme de téléphones fonctionnels avec un duo bon marché

by

by

Nokia est toujours une marque bien connue dans le secteur des télécommunications, mais l’entreprise n’est plus compétitive dans le secteur haut de gamme. Bien que les smartphones Nokia continuent à se vendre très bien, la grande majorité des revenus de la marque provient de ses appareils les plus abordables.

Bien que les « feature phones » soient une relique du passé, de nombreux clients les achètent pour en faire leur deuxième téléphone. Vendus principalement sur les marchés du développement, ces « téléphones sans fonctions » sont très utiles si vous cherchez un smartphone qui dure plusieurs jours ou si vous voulez simplement quelque chose de très basique.

Les nouveaux Nokia 130 et 150 sont deux smartphones fonctionnels destinés à rafraîchir la gamme de téléphones bon marché de l’entreprise, comme le rapporte NokiaMob. Les fans de Nokia pourraient être déconcertés par le nom de ces téléphones et il y a une bonne raison à cela.

Le Nokia 150 original a été lancé en 2016, tandis que son successeur, également appelé Nokia 150, a été commercialisé il y a tout juste deux ans. Cela signifie qu’il s’agirait du troisième modèle portant le même nom introduit par Nokia. Les changements les plus évidents se trouvent à l’extérieur, puisque le Nokia 150 2023 présente un design plus moderne que les deux autres, mais c’est à peu près tout.

En termes de spécifications, le Nokia 150 est doté d’un petit écran QVGA de 2,4 pouces, d’une caméra principale VGA et d’une batterie décente de 1 450 mAh qui promet d’offrir jusqu’à 20 heures d’autonomie en conversation ou jusqu’à 30 jours d’autonomie en veille. Ce n’est qu’un téléphone 2G, mais au moins vous avez la prise audio, la radio FM et la prise en charge de la carte microSD (jusqu’à 32 Go).

Le retour du feature phone

Nous nous trouvons dans une situation analogue avec le Nokia 130, qui est une version rafraîchie du Nokia 125, un autre feature phone bon marché qui a fait ses débuts en 2020. C’est du moins ce à quoi il ressemble (mais cela n’a pas beaucoup d’importance). Comme on pouvait s’y attendre, la société finlandaise a déjà sorti deux autres Nokia 130, l’un en 2014 et l’autre en 2017. Cela dit, les principaux changements de design se trouvent à l’arrière du téléphone, où Nokia a ajouté un grand haut-parleur autour de la torche.

C’est une façon intéressante de cacher le fait que le Nokia 130 n’a pas de caméra, pas même un capteur basse résolution. En ce qui concerne les spécifications, elles sont les mêmes que celles du Nokia 150, à une différence près : il n’a pas de caméra.

Outre leur prix très bas, ces smartphones ont quelques avantages non négligeables qui peuvent être utiles dans certains cas. Le plus important est l’autonomie de la batterie, mais la résistance à l’eau et à la poussière IP52 est également une caractéristique intéressante.