La société X d’Elon Musk fait l’objet d’une action en justice en France

La société d’Elon Musk, anciennement connue sous le nom de Twitter, X, fait l’objet d’une action en justice en France pour violation présumée des droits d’auteur. L’Agence France-Presse (AFP) a fait savoir qu’elle avait intenté une action en justice contre la plateforme. L’AFP affirme que X a refusé catégoriquement de discuter d’une compensation pour l’utilisation du contenu de l’AFP sur sa plateforme.

L’AFP a demandé une ordonnance de référé à Paris pour obliger X à fournir les informations nécessaires sur la manière dont il utilise les contenus de l’AFP. Ces informations sont nécessaires pour calculer le montant dû à l’AFP en vertu de la législation française sur les droits voisins.

En 2019, l’Union européenne a décidé d’étendre le droit d’auteur aux extraits de contenus d’information partagés sur les plateformes numériques. Cela signifie que l’utilisation de parties d’articles ou de contenus d’actualité lors de leur partage en ligne relève désormais de la protection du droit d’auteur dans l’UE.

Après l’annonce du procès, Musk a réagi à sa manière habituelle en répondant au tweet. Il semble qu’il ne soit pas d’accord avec la position de l’AFP.

This is bizarre. They want us to pay *them* for traffic to their site where they make advertising revenue and we don’t!?

