Google Doodle célèbre l’actrice Sridevi dans un doodle

Google ajoute : « Après avoir joué le rôle principal dans la comédie d’action “Himmatwala”, Sridevi s’est imposée comme une icône nationale et une attraction du box-office de Bollywood ». Au cours de la décennie suivante, elle a encore gagné en popularité avec des succès comme « Sadma » et « Chaalbaaz », ce qui lui a permis de devenir l’une des rares actrices de Bollywood à tenir la tête d’affiche de films à succès sans acteur masculin, dans une industrie traditionnellement dominée par les hommes.

Sridevi a commencé son illustre carrière dans le cinéma indien à l’âge de quatre ans, et a finalement honoré le grand écran pendant plus de quatre décennies. Elle a fait sa dernière apparition dans le film Mom en 2017, avant de s’éteindre en 2018.