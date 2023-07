Pourquoi vous devriez avoir un tracker, comme le AirTag, dans votre voiture ?

Les trackers, alias localisateurs d’articles, Bluetooth tels que les Tiles, les AirTags et les Galaxy SmartTags sont principalement destinés à être utilisés avec de petits objets faciles à perdre, comme des clés ou des sacs, mais ils sont incroyablement utiles pour quelque chose de beaucoup plus grand : votre voiture.

Vous savez peut-être déjà comment fonctionnent les trackers Bluetooth. Vous les placez quelque part, ou vous les attachez à quelque chose, et vous pouvez ensuite localiser la balise à l’aide de votre smartphone. Si le tracker est hors de portée de vos propres appareils, l’application du tracker peut vous indiquer la dernière position connue, avec la possibilité d’envoyer des instructions à l’application de cartographie de votre choix.

Certains trackers se connectent à des réseaux maillés gérés par Tile, Apple, Samsung ou une autre société, de sorte que l’emplacement d’un tracker perdu peut être mis à jour même lorsque vous n’êtes pas dans les parages. Par exemple, si vous oubliez un sac muni d’un AirTag dans un lieu public, l’iPhone de quelqu’un qui passe à proximité peut le détecter et envoyer l’emplacement actuel à Apple.

Les fonctionnalités des trackers Bluetooth modernes en font des accessoires fantastiques pour presque tous les véhicules, des vélos aux camions, et ce pour plus d’une raison.

Ne perdez plus jamais votre voiture

La principale raison pour laquelle je garde un AirTag dans ma voiture est qu’il m’aide à résoudre un problème de tous les jours : retrouver ma voiture dans un grand parking. Les parkings des grandes chaînes de magasins, des centres commerciaux ou des stades peuvent être énormes, et si vous ne vous souvenez pas exactement de l’endroit où vous vous êtes garé, vous risquez de devoir marcher en appuyant sur les clés de votre voiture jusqu’à ce que vous entendiez des bips sonores.

Les smartphones modernes offrent des solutions à ce problème, mais chaque option est limitée d’une manière ou d’une autre. Si le parking comporte des panneaux indiquant les sections et les rangées, vous pouvez simplement l’écrire dans votre application de notes. Google Maps sur Android et iPhone vous permet de marquer l’endroit où vous vous êtes garé et de le partager avec d’autres personnes… mais vous devez vous rappeler de le faire à chaque fois. Google Maps peut enregistrer automatiquement les emplacements de parking en arrière-plan, mais cela n’a jamais été fiable pour moi sur les appareils Android (déterminer quand vous arrêtez de conduire et commencez à marcher est probablement un peu délicat), et sur l’iPhone, cela nécessite de donner à Google Maps un accès constant à votre position. La principale solution d’Apple sur les iPhone utilise une connexion Bluetooth avec votre voiture, marquant l’endroit où elle se déconnecte (lorsque la voiture s’éteint) comme étant votre lieu de stationnement, mais cela ne fonctionne que si le Bluetooth de votre voiture est en marche.

Les trackers Bluetooth pourraient être la solution la plus robuste à ce problème. Avec un AirTag, je peux vérifier la position de ma voiture à tout moment à partir de l’application Localiser d’Apple, et sa position est mise à jour lorsque toute personne équipée d’un appareil Apple passe devant la voiture. Si votre iPhone ne met pas à jour la position de la balise avant que vous ne vous éloigniez, quelqu’un qui se promène 10 minutes plus tard peut vous donner une position plus précise.

Je peux voir l’emplacement de mes AirTags sur la carte dans l’application Localiser, mais elle peut également lancer des itinéraires à pied ou en voiture vers le dernier emplacement connu du tracker. Apple Plans et Google Maps ne savent pas toujours quoi vous dire à l’intérieur d’un grand parking ou d’une terrasse, mais si vous vous êtes garé dans une rue ou une petite zone à une courte distance, les instructions automatiques peuvent s’avérer utiles.

Cette solution ne fonctionne pas avec les parkings à étages et autres lieux similaires. Apple ne fournit pas de données d’élévation pour les AirTags. Si vous êtes suffisamment proche de l’AirTag et que vous disposez d’un iPhone compatible, vous pourrez peut-être lancer un suivi plus précis et trouver votre chemin à partir de là. Certains trackers Bluetooth, dont les AirTags, ne permettent pas non plus de partager les données de suivi avec d’autres personnes.

Une protection limitée en cas de vol

Les trackers Bluetooth sont conçus pour vous aider à retrouver des objets perdus… ce qui peut également inclure des objets volés. Il existe déjà de nombreux produits et services conçus pour localiser les voitures lorsqu’elles sont volées ou cambriolées, mais la plupart d’entre eux ont un coût récurrent. Les trackers Bluetooth sont moins performants que les options dotées d’une connectivité par satellite ou par tour cellulaire, car ils dépendent d’un smartphone proche (compatible) pour envoyer des données de localisation, mais ils sont beaucoup plus abordables.

En théorie, si vous cachez un tracker Bluetooth suffisamment bien dans votre voiture, il ne sera pas remarqué par un voleur. Vous pouvez alors signaler sa position à la police, qui vous aidera ou non à la récupérer.

Apple ne souhaite vraiment pas que vous utilisiez les AirTags pour suivre les gens, y compris ceux qui volent des véhicules. Si la personne qui vole votre voiture possède un appareil Apple, elle pourrait voir un avertissement l’informant qu’elle est suivie, et éventuellement l’AirTag commencera à émettre des signaux sonores.

Tous les trackers ne fonctionnent pas

Les trackers Bluetooth se divisent principalement en deux camps : ceux qui disposent d’un vaste réseau maillé et d’intégrations au niveau de l’appareil, et ceux qui ne sont utiles qu’avec l’application en cours d’exécution. Ce dernier type de tracker n’est pas utile pour les voitures — si l’application du tracker n’a pas été ouverte depuis un mois et n’est pas autorisée à fonctionner en arrière-plan, elle ne saura pas où se trouve votre voiture si elle est hors de portée visuelle.

Si vous portez un iPhone sur vous, vous devriez vous tourner vers les AirTags ou d’autres trackers qui utilisent le réseau Localiser d’Apple. Ces dispositifs ne nécessitent aucune application sur votre smartphone, puisque le service de suivi est intégré à iOS lui-même (et iPadOS, et macOS, etc.). Si vous possédez un smartphone Samsung Galaxy, le Galaxy SmartTag ou SmartTag+ pourrait être la meilleure option, car il se met à jour en arrière-plan et dispose d’un réseau alimenté par d’autres appareils Galaxy.

Les trackers Tile ne peuvent pas se mettre à jour de manière fiable en arrière-plan sur les iPhone, mais peuvent le faire (dans une certaine mesure) sur les appareils Android, et disposent également d’un réseau avec d’autres personnes utilisant l’application Tile.

Google a annoncé une initiative analogue à celle d’Apple, en proposant un service de localisation de trackers grâce à un bornage des appareils Android.

Suivre les voitures, pas les gens

Les trackers Bluetooth, en particulier les AirTags, sont de plus en plus utilisés pour le harcèlement et d’autres violations de la vie privée. Dans mon cas, je place un AirTag dans mon propre vélo cargo, que je suis le seul à conduire, de sorte que je ne compromets pas la vie privée de quelqu’un d’autre. Placer un tracker Bluetooth dans un vélo utilisé par plusieurs personnes, comme les membres d’une famille, est une question différente.

Le partage de la localisation est une fonction standard des iPhone et des smartphones Android. Si vous souhaitez vérifier où se trouvent vos amis ou les membres de votre famille à tout moment, c’est probablement ce que vous devriez utiliser. Ces fonctions utilisent les connexions cellulaires et GPS de chaque smartphone, sans s’appuyer sur un tracker Bluetooth qui ne recherche qu’occasionnellement les appareils à proximité.

Le stockage d’un tracker Bluetooth dans votre vélo est très pratique pour trouver un emplacement et peut augmenter légèrement vos chances de retrouver un véhicule volé. Je me contente de cela pour les quelques euros que j’ai dépensés pour un AirTag.