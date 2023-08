Sonos Move 2 : la nouvelle enceinte reprendrait les meilleures caractéristiques de la Era 100

Sonos, l’entreprise américaine célèbre pour ses produits audio multiroom, se prépare à lancer une mise à jour de son populaire modèle d’enceinte Bluetooth portable Sonos Move.

En effet, son Chris Welch de The Verge, une nouvelle enceinte Sonos entièrement portable est sur le point de voir le jour. Citant des sources apparemment très familières avec les projets de Sonos — ainsi qu’une photo du produit qui laisse peu de place à l’imagination — la nouvelle enceinte est la deuxième génération de Move, qui s’appellerait Sonos Move 2. Elle devrait faire ses débuts officiels en septembre.

De l’extérieur, à l’exception de la nouvelle couleur olive, l’enceinte de la photo semble presque analogue à l’actuelle Sonos Move. Welch affirme que le Move 2 pèsera un peu plus de 2 kilos, ce qui correspond à peu près au poids de la Move. Cependant, sous ce châssis familier se cachent d’importants changements.

Le plus important est que la nouvelle enceinte sera une unité stéréo, grâce à un ensemble de tweeters inclinés. Il s’agit de la même approche que celle utilisée par Sonos pour apporter un son stéréo à la Sonos Era 100, qui a remplacé la Sonos One monophonique. Vous pourrez toujours coupler en stéréo deux Sonos Move 2 pour un son encore plus étendu, mais une seule Move 2 offrira désormais une scène sonore beaucoup plus large que la Move originale.

La stéréo n’est pas le seul changement inspiré par les enceintes les plus récentes de Sonos. La Move 2 bénéficie également de nouvelles commandes tactiles avec un curseur de volume dédié et un port USB-C sur le panneau arrière qui peut faire plus que simplement charger l’enceinte. Vous pouvez vous attendre à pouvoir attacher un adaptateur, comme sur les Era 100 et Era 300, qui vous donnera (selon le type) une entrée ligne analogique, et apparemment, vous serez également en mesure de charger vos autres appareils à partir du port en utilisant la batterie interne de l’enceinte.

Une autonomie grandement améliorée

En ce qui concerne la batterie, elle a également été améliorée — de façon spectaculaire si le rapport de The Verge est exact — avec jusqu’à 24 heures d’autonomie de lecture. La première génération du Move ne peut tenir qu’une dizaine d’heures. Le socle de recharge sans fil inclus a également été redessiné et n’est plus relié à son adaptateur mural.

Tous ces changements s’accompagnent d’une légère augmentation du prix. Welch indique que la Move 2 devrait être vendue à 449 dollars, soit 50 dollars de plus que la Move de première génération.

Comme pour les enceintes Era, vous pouvez vous attendre à utiliser l’assistant vocal interne de Sonos, ou Amazon Alexa (lorsqu’il est connecté au Wi-Fi), mais apparemment Google Assistant est toujours absent. Parmi les autres améliorations attendues de la Sonos Move 2, citons la prise en charge du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.0. La Sonos Move 2 conservera ses capacités de résistance à l’eau IP56. Il ne faut donc pas s’attendre à ce que l’appareil résiste mieux à la poussière et à l’eau que sa prédécesseure.