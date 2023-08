Google enrichit la recherche d’IA générative d’images et de vidéos

La course entre les entreprises technologiques pour créer et mettre en œuvre avec succès la version la plus avancée possible de l’IA s’intensifie de plus en plus chaque jour. Le mois dernier, Microsoft a annoncé que son système de recherche Bing AI, alimenté par GPT-4 d’OpenAI, pouvait désormais lire et interpréter des images téléchargées par l’utilisateur.

Google est un autre géant de la technologie qui travaille sur son propre système de recherche basé sur l’IA, mais les avancées de Bing ont montré une fois de plus à quel point Google était en retard sur son outil de recherche.

L’IA générative de Google, que l’on trouve dans ses laboratoires de recherche en constante évolution, permet aux utilisateurs de saisir une question spécifique dans une barre de recherche et de demander à l’IA d’interpréter les informations, de fournir des connaissances pertinentes et de répondre de manière conversationnelle. En théorie, cela permet aux utilisateurs de saisir des questions et des recherches complexes et de recevoir des résultats précis en quelques secondes.

Aujourd’hui, Google améliore son IA générative avec les images et les vidéos. Toutefois, il ne met pas en œuvre la reconnaissance d’images comme l’a fait Bing le mois dernier. Même si ce n’est pas aussi impressionnant que ce qu’OpenAI a déjà réalisé dans le moteur de recherche de Microsoft, cela montre que Google n’est pas prêt à se laisser distancer.

Sur son blog officiel, Google a annoncé que les images et les vidéos apparaîtraient désormais lors des recherches sur le Web par la barre de recherche Generative AI. L’entreprise a estimé que cette fonctionnalité était nécessaire, car « parfois, il est plus puissant de comprendre quelque chose en le voyant ». Pour illustrer le fonctionnement de cette fonctionnalité, Google a expliqué qu’une recherche portant sur les « plus petits oiseaux de proie » fera apparaître des images de l’apparence de ces oiseaux, accompagnées d’informations pertinentes.

D’autres améliorations

Google a également expliqué que des vidéos commenceront à être affichées la semaine prochaine pour les recherches que l’IA jugera appropriées. Les exemples donnés sont « la démonstration d’une posture de yoga, ou comment enlever des taches sur du marbre ». L’exemple est accompagné d’un GIF montrant comment la nouvelle fonction de recherche affichera des vidéos à côté de la recherche.

En outre, deux autres nouveautés ont été ajoutées à la fonction de recherche Generative AI. La première amélioration est que l’entreprise aurait réduit de moitié le temps nécessaire à l’IA pour produire des résultats. Google a indiqué qu’il s’efforçait de réduire encore ce temps. La troisième amélioration est l’ajout de dates de publication pour chaque lien. Cela permet aux utilisateurs de savoir quelles informations sont à jour.

L’ensemble de cette mise à jour montre que Google prend toujours l’IA au sérieux. Toutefois, beaucoup l’ont déjà compris après que l’entreprise a récemment et de manière inattendue fait revenir un talentueux cofondateur de Google pour l’aider dans ses recherches sur l’IA.