Les cadrans de la Pixel Watch 2 fuient avant le lancement

Grâce à Apple et Samsung, il est impossible de nos jours d’avoir un écosystème mobile sans proposer une gamme de smartphones haut de gamme, une tablette, des écouteurs sans fil et une montre. Google dispose désormais d’un écosystème Pixel complet en proposant les nouveaux smartphones phares Pixel, la Pixel Tablet, les écouteurs Pixel Buds et la montre Pixel Watch. En octobre prochain, nous nous attendons à ce que Google dévoile les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, ainsi que la Pixel Watch 2.

Nous nous attendons à ce que la Pixel Watch 2 de Google apparaisse dans un avenir assez proche, et la fuite de nouveaux cadrans de montre pour la montre connectée semble suggérer que l’appareil est en effet sur le point d’être dévoilé.

Ces cadrans de montre ont été gracieusement fournis par Android Authority, et il y en a quatre au total. Ils seront apparemment exclusifs à la deuxième génération de la montre, et ils offrent tous de nombreuses options en termes de personnalisation.

Les quatre cadrans de montre sont Accessible, Analog Bold, Arc et Bold Digital. Si les rumeurs sont fondées, nous verrons ces cadrans de montre et la smartwatch associés en octobre lors de la présentation du Pixel 8.

S’il est décevant de constater que ces cadrans ne seront pas intégrés à la Pixel Watch originale lancée l’année dernière, il convient également de garder à l’esprit que Google a intégré plusieurs nouvelles fonctionnalités à la montre portable au cours des derniers mois.

4 cadrans exclusifs

Le premier cadran de montre qui a fuité est « Accessible » : il est très simple et facile à lire, et vous pouvez avoir une variété de complications à côté de l’heure (y compris le niveau actuel de la batterie de la montre et la date). Ensuite, il y a Analog Bold, qui a une grosse aiguille des heures, une grosse numérotation et une variété d’options de couleurs à choisir. Le cadran peut être personnalisé de différentes manières, en affichant la date et les alarmes si nécessaire. Le cadran de la montre Arc est plus complexe, avec 6 variantes au total. Ces variantes modifient le nombre de complications et leur emplacement, et contrôlent l’affichage de différents éléments tels que la date.

Enfin, dans les fuites de cadrans de montres, nous avons Bold Digital, qui est basé sur l’une des horloges de l’écran de verrouillage récemment ajoutées aux smartphones Pixel fonctionnant sous Android 13. Là encore, vous avez le choix entre plusieurs options en termes de couleurs et de complications.