Meta préparerait un assaut de chatbots dotés de personnalités différentes

D’un autre côté, les chatbots d’IA générative sont un champ de mines de données, en particulier en ce qui concerne les préférences de discussion et tous les détails personnels qui s’infiltrent dans la conversation. Alors que des entreprises comme OpenAI utilisent ces données pour affiner leur modèle GPT, accorder la même confiance aux chatbots de Meta serait un acte de foi, étant donné l’histoire mouvementée de l’entreprise en matière de protection de la vie privée et de sécurité des données.

L’entreprise dispose d’une base d’utilisateurs d’environ 4 milliards d’utilisateurs sur Facebook, Instagram et WhatsApp, prêts à l’accueillir. D’un seul coup, Meta pourrait atteindre plus d’utilisateurs que ses rivaux ne peuvent s’efforcer d’atteindre qu’après des mois, voire des années de travail. De plus, il existe déjà des précédents pour le déploiement de ces chatbots d’IA dans les services de Meta.

Meta appelle ces chatbots des « personas », probablement en raison de l’aspect conversationnel ou fonctionnel unique qu’ils apportent. Bing Chat de Microsoft disposait également d’un mode Célébrité caché, mais il ne faisait qu’imiter les tons et les modèles verbaux distincts d’une personnalité célèbre et n’apportait pas vraiment de différence sur le plan fonctionnel.

Meta pourrait lancer sa propre gamme de chatbots d’IA dès le mois de septembre afin de concurrencer ChatGPT , Bard et Bing Chat. Selon un rapport du Financial Times qui cite des sources internes, l’entreprise prévoit d’offrir une expérience de chatbot capable de tenir des « discussions de type humain » avec les utilisateurs . Meta a notamment rendu public son modèle linguistique Llama-V2 il y a quelques semaines.