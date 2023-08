Lenovo travaille sur la Legion Go, concurrente de la ROG Ally

La fièvre des ordinateurs de poche monte. Lenovo travaille sur un ordinateur de poche concurrent de la Asus ROG Ally et du Steam Deck, selon un rapport de Windows Central, qui s’appelle Legion Go.

Le rapport indique que l’appareil sera lancé avec un processeur AMD Phoenix et un écran de 8 pouces. On ne sait pas s’il utilisera le Ryzen Z1 Extreme d’AMD comme la ROG Ally, mais le rapport suggère qu’elle sera lancée avec l’un des processeurs mobiles Zen 4 d’AMD.

Bien qu’il ne soit pas clair si l’appareil utilisera le Ryzen Z1 Extreme, il y a de fortes chances qu’il utilise le Ryzen 7840U d’AMD. Il s’agit de la puce utilisée dans des appareils tels que l’Ayaneo 2 S, et il s’agit essentiellement du Z1 Extreme sous un autre nom. Il comporte 8 cœurs de CPU Zen 4, ainsi qu’une plage de puissance réglable de 15 à 30 watts, tout comme la ROG Ally.

Nous n’avons rien d’officiel pour l’instant. En fait, l’image ci-dessus est celle du Legion Play, qui était un appareil portable basé sur le cloud, analogue au Razer Edge et au Logitech G Cloud, mais qui n’a jamais été commercialisé. Nous n’avons pas non plus d’informations sur le prix ou la disponibilité. Comme le souligne le rapport, il est possible que ce produit n’arrive jamais sur les étagères des magasins.

Cela semble toutefois peu probable au vu de ce que dit le rapport à propos de l’appareil. AMD met sa puce mobile efficace à la disposition d’un plus grand nombre de marques, et il semble que les appareils portables tels que la ROG Ally et la Steam Deck rapportent de l’argent. Selon certains rapports, la ROG Ally s’est déjà vendue à plus de 500 000 exemplaires, et la Steam Deck à près de 3 millions d’exemplaires.

La principale question est de savoir quand nous entendrons parler de l’appareil et ce qu’il fera pour se démarquer des autres ordinateurs de poche basés sur Windows. Le rapport indique que la Legion Go fonctionnera sous Windows 11, mais il est possible que Lenovo ait conçu un utilitaire pour fonctionner au-dessus du système d’exploitation.