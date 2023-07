Les MacBook Pro et Mac Mini équipés de puces M3 sont attendus pour 2024

La nouvelle génération de puces Silicon d’Apple pourrait arriver plus tôt qu’on ne le pensait, mais tous les produits Mac n’en profiteront pas immédiatement. La société devrait présenter les nouvelles puces Apple M3 dans les mois à venir, remplaçant la gamme actuelle de puces M2.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, le Mac Mini et le MacBook Pro haut de gamme ne feront pas partie de la première vague de Mac qui seront lancés avec la puce Apple M3 dans le courant de l’année.

Mark Gurman pense qu’une version M3 du Mac Mini sera finalement commercialisée, mais qu’elle n’est pas encore à un stade de développement avancé. L’appareil ne devrait pas voir le jour avant fin 2024 au plus tôt et ne fera pas partie de la première série de Mac M3. Les prochains modèles MacBook Pro de 14 et 16 pouces ne feront pas non plus partie de la première série de Mac M3 qui sera lancée en octobre de cette année. Ces modèles devraient être équipés des puces M3 Pro et M3 Max et être lancés au plus tard à la mi-2024.

Mark Gurman a déclaré précédemment que les premiers Mac équipés d’une puce M3 pourraient être lancés dès le mois d’octobre de cette année. Le MacBook Pro 13 pouces, le MacBook Air 13 pouces et l’iMac 24 pouces devraient être parmi les premiers modèles à sortir.

La puce M3, basée sur le processus de 3 nm de TSMC, promet des améliorations significatives en termes de performances et d’efficacité énergétique par rapport à la puce M2 actuelle, basée sur le processus 5 nm.

Cycles de rafraîchissement du Mac Mini

Gurman a également observé que le Mac Mini M2 a été lancé plus de deux ans après la version M1, ce qui indique qu’Apple ne considère pas le Mac Mini comme un appareil nécessitant des mises à jour annuelles.

Le MacBook Pro haut de gamme, contrairement aux autres modèles, fait généralement l’objet d’un cycle de rafraîchissement qui dure environ quatre ou cinq trimestres.

Le Vision Pro d’Apple et le rôle crucial des applications tierces

Mark Gurman souligne le potentiel d’innovation du Vision Pro d’Apple, mais note que son succès dépend des développeurs d’applications tierces. Toutefois, le prix élevé de l’appareil et son marché de niche risquent de ralentir son adoption initiale.

S’appuyant sur des expériences antérieures, Gurman souligne que si l’iPhone et l’iPad disposaient d’écosystèmes d’applications tierces florissants, les plateformes Apple Watch et TV ont dû faire face à des difficultés liées au nombre limité d’utilisateurs actifs et à l’intérêt limité des développeurs.

La Vision Pro prendra en charge trois types d’applications : des applications iPad et iPhone non modifiées, des applications iPad converties et optimisées pour visionOS, et des applications visionOS entièrement nouvelles pour la réalité virtuelle et augmentée.

Toutefois, la base d’utilisateurs réduite par rapport aux autres appareils Apple, ainsi que l’absence de prise en charge des manettes de réalité virtuelle, pourraient faire hésiter les développeurs.

Opportunités pour les développeurs

Malgré ces difficultés, Gurman souligne que Vision Pro constitue un marché potentiellement lucratif pour les développeurs. La volonté des clients de dépenser davantage pour des applications VisionOS pourrait entraîner une augmentation des prix des applications, ce qui en fait une perspective attrayante. La semaine dernière, Unity a lancé le programme bêta de visionOS pour la Vision Pro d’Apple.

Selon Gurman, les efforts de marketing soutenus d’Apple pourraient susciter l’intérêt des développeurs, ce qui renforcerait l’attrait de la plateforme. Cela pourrait également accroître la valeur des applications par abonnement sur les différentes plateformes d’Apple.

Dans un premier temps, l’écosystème d’applications de Vision Pro pourrait être axé sur le streaming vidéo, avec des acteurs majeurs comme Disney+ et Amazon Prime Video susceptibles d’en faire partie.

Si la plupart des grands services de streaming pourraient adopter Vision Pro, Gurman pense qu’il est peu probable que Netflix développe une application native pour la plateforme. Néanmoins, l’application iPad existante de Netflix fonctionnera sur Vision Pro sans nécessiter de modifications.