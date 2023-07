WhatsApp pour Android permettra bientôt d’appeler jusqu’à 15 personnes

Pour l’instant, seule une poignée d’heureux bêta-testeurs de WhatsApp ont pu découvrir cette nouvelle fonctionnalité. Toutefois, un déploiement public plus complet est imminent ! Je suis impatient de tester cette fonctionnalité dès qu’elle sera disponible. Et je suis sûr que vous apprécierez également cette fonctionnalité, que ce soit pour passer un appel avec vos amis ou pour prendre des appels professionnels directement à partir de votre compte WhatsApp.

WhatsApp a bénéficié d’un certain nombre de nouvelles fonctionnalités cette année. Il a récemment obtenu la possibilité d’envoyer facilement des messages à des numéros inconnus sans les sauvegarder et maintenant, il teste une nouvelle fonction d’appel de groupe sur Android. Cette nouveauté fait suite à l’ajout par WhatsApp de la possibilité d’effectuer des appels de groupe avec jusqu’à 32 personnes sur le Web.