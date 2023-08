Le Surface Laptop Studio 2 sera disponible cette année avec des améliorations significatives

Cela fait près de deux ans que Microsoft a lancé le Surface Laptop Studio, un ordinateur portable convertible doté d’un écran tactile de 14,4 pouces et d’un design inhabituel (mais pas unique) qui vous permet de tirer l’écran vers l’avant pour qu’il recouvre le clavier, ce qui facilite l’écriture ou le dessin.

Windows Central rapporte aujourd’hui qu’un nouveau Surface Laptop Studio 2 est en préparation, et qu’il pourrait être lancé dans le courant de l’année. Il aurait un design similaire à l’original, mais des améliorations significatives au niveau du CPU, du GPU et de la mémoire.

Le Surface Laptop Studio de première génération est disponible avec jusqu’à 32 Go de mémoire LPDDR4x et est proposé avec deux options de processeur et de carte graphique : Intel Core i5-11300H plus carte graphique intégrée Iris Xe ou Intel Core i7-11370H plus carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti.

Selon Zac Bowden de Windows Central, le nouveau modèle supportera jusqu’à 64 Go de RAM, un processeur Intel Core i7-13800H et une carte graphique NVIDIA RTX 4060.

Le nouveau portable convertible prendrait donc en charge plus de mémoire que ce que nous avons vu dans un appareil Surface jusqu’à présent, ainsi que le GPU le plus puissant disponible dans un appareil Surface jusqu’à présent (même s’il ne s’agit que d’un modèle de milieu de gamme de la série NVIDIA GeForce 40-series).

Le Surface Laptop Studio pourrait être officiellement lancé lors d’un événement consacré au matériel Surface en septembre ou en octobre, et Microsoft profitera probablement de cet événement pour mettre en avant les nouvelles fonctionnalités de Windows 11 basées sur l’intelligence artificielle, comme Windows Copilot. Le Surface Laptop Studio 2 pourrait également prendre en charge Windows Studio Effects, ce qui suggère qu’il dispose d’un coprocesseur d’IA ou qu’il exploite le CPU Intel ou le GPU NVIDIA pour alimenter ces effets. Ou peut-être que Microsoft a trouvé comment faire des choses comme vous garder centré dans le cadre pendant les appels vidéo ou donner l’impression que vos yeux regardent la caméra sans utiliser de silicium dédié. Jusqu’à présent, ces fonctions étaient réservées aux PC équipés d’un processeur neuronal dédié et fonctionnant sur ARM.

Pas de version AMD

Les informations de Bowden proviennent d’une combinaison de fuites de résultats de tests et de détails provenant de sources anonymes. Bien qu’il faille prendre tout cela avec des pincettes, Bowden a une bonne réputation en ce qui concerne les fuites liées à Microsoft.

Ces sources, d’ailleurs, suggèrent qu’il n’y aura pas de version du Surface Laptop Studio 2 alimentée par AMD.