Vers une synergie Windows-IA chez Microsoft : Pavan Davuluri aux commandes

Dans un contexte technologique en constante évolution, Microsoft s’adapte et réinvente sa stratégie organisationnelle, quelques mois seulement après le départ de Panos Panay, ancien Directeur des produits Windows et Surface. Un changement majeur s’annonce avec la fusion des équipes Windows Experiences et Windows + Devices au sein de la division Experiences + Devices (E+D).

Un ancien élève de l’IIT Madras et fidèle de Microsoft depuis plus de 23 ans, Pavan Davuluri, prend les rênes de cette nouvelle équipe. Rapportant directement à Rajesh Jha, Vice-président exécutif des Expériences & Appareils, Davuluri collaborera étroitement avec la récente équipe IA dirigée par Mustafa Suleyman, cofondateur de Google DeepMind.

Ce rapprochement souligne l’ambition de Microsoft de concevoir une offre intégrée englobant le silicium, les systèmes, les expériences utilisateur et les dispositifs qui connectent les clients Windows au cloud dans cette nouvelle ère IA.

L’expertise de Davuluri dans l’ingénierie des appareils Surface laisse présager de futures innovations enrichies d’expériences IA pour la gamme.

L’investissement massif de Microsoft dans l’intelligence artificielle, ainsi que sa collaboration avec les fabricants de silicium, vise à intégrer des expériences IA avancées à travers Windows et ses produits Office, renforçant ainsi les initiatives actuelles de l’entreprise.

Dans une note interne, Rajesh Jha exprime son enthousiasme :

Suite à l’annonce de la semaine dernière et à la création de l’organisation Microsoft AI, je souhaite vous informer des évolutions au sein de l’équipe Windows and Web Experiences (WWE). Mikhail Parakhin explore de nouveaux rôles, et nous lui sommes reconnaissants pour son leadership et sa contribution à l’essor de Microsoft dans la vague IA. Il accompagnera la transition WWE tout en rapportant à Kevin Scott.

Cette réorganisation, consolidant les équipes Windows Experiences et Windows + Devices au cœur de la division E+D, nous permettra d’adopter une approche globale dans le développement de solutions couvrant les clients Windows et le cloud pour cette ère IA. Pavan Davuluri dirigera cette équipe, secondé par Shilpa Ranganathan et Jeff Johnson. Leur collaboration étroite avec l’équipe Microsoft AI sur les thèmes de l’IA, du silicium et des expériences est cruciale.

L’équipe Web Experiences se joindra à la nouvelle organisation Microsoft AI sous la direction de Mustafa.

Nous sommes impatients que cette équipe contribue à la réalisation des ambitions audacieuses de Microsoft AI en développant des produits IA grand public de premier plan. Je me réjouis de notre collaboration étroite avec Mustafa et son équipe pour intégrer nos produits IA, y compris Copilot, dans l’ensemble de nos produits et services E+D.