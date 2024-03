Microsoft met l’accent sur Copilot en dévoilant ses Surface Pro 10 et Laptop 6

Microsoft a dévoilé une série de produits intégrés à l’IA, dont les nouveaux Surface Pro 10 et Surface Laptop 6, avec son chatbot, Copilot, au centre de l’attention. Le géant de la technologie a intensifié son jeu dans le domaine de l’IA, avec Copilot au premier plan de ses innovations.

Lors du livestream de jeudi, Microsoft a mis en avant les fonctionnalités de Copilot, notamment ses capacités accrues en matière d’exécution des tâches du système Windows pour ses utilisateurs.

Melissa Grant, directrice senior de Microsoft pour Windows Enterprise, a déclaré : « Windows 11 et Windows 365 promettent une nouvelle ère de productivité grâce à l’IA ». « Notre objectif est de permettre aux employés de travailler de manière plus efficace et créative et de tirer le meilleur parti de leur temps productif. »

Sous Windows 11, les utilisateurs pourront basculer entre les modes « Travail » et « Web » à l’aide de la bascule Copilot. Le bouton « Travail » permet d’intégrer les fonctionnalités Microsoft 365 de Copilot dans l’interface Windows.

Grant a ajouté que l’objectif de cette nouvelle technologie est de permettre à Windows de « fournir une technologie qui vous met sur la voie d’une organisation centrée sur l’IA ».

We’re excited to announce our first Microsoft @surface AI PCs built exclusively for business: Surface Pro 10 and Surface Laptop 6. Built with @intel® Core™ Ultra processors and @Windows 11—both bringing the Copilot experience to life: https://t.co/9GAYcuKjQw #Technology

— Microsoft 365 (@Microsoft365) March 21, 2024