Microsoft révolutionne la réparabilité avec le Surface Pro 10 et le Laptop 6

Microsoft a récemment dévoilé ses nouveaux PC Surface Pro 10 et Surface Laptop 6 pour les professionnels. Bien que ces appareils conservent un design similaire à leurs prédécesseurs en termes de taille d’écran, de ports et d’autres composants externes, des modifications significatives ont été apportées à l’intérieur.

En effet, Microsoft facilite la réparation et l’entretien de ses nouveaux appareils Surface Pro 10 et Surface Laptop 6.

L’entreprise intègre des QR codes sur les composants internes de ces dispositifs et ajoute des marquages internes sur la Surface Pro 10 pour les entreprises, simplifiant ainsi l’identification des vis et des types de tournevis nécessaires pour certains composants.

Selon Nancie Gaskill, directrice générale de la division Surface, ces modifications rendent le Surface Pro 10 et le Surface Laptop 6 les appareils Surface « les plus facilement réparables à ce jour ». Ces appareils permettent de remplacer de nombreux composants, dont l’écran, le SSD amovible, la batterie, et bien d’autres.

Microsoft a entamé une mission pluriannuelle visant à améliorer la réparabilité de ses appareils Surface, suite à la critique d’iFixit qualifiant le premier Surface Laptop de « monstre rempli de colle » en 2017. La situation s’est améliorée avec la Surface Pro X en 2019 et la Surface Pro 9 en 2022, ce dernier ayant obtenu un score de réparabilité de 7 sur 10 par iFixit.

Une tendance vers la réparabilité

Cette tendance vers la réparabilité n’est pas unique à Microsoft ; Lenovo collabore également avec iFixit pour rendre certains de ses ThinkPad plus faciles à réparer, en indiquant clairement les emplacements pour la SSD et la RAM, ainsi qu’en utilisant des codes QR et des indicateurs pour les vis.

Avec ces nouvelles versions, Microsoft continue de renforcer son engagement envers la réparabilité, en collaboration avec iFixit pour fournir des pièces détachées, et en introduisant la vente de pièces de rechange directement via le Microsoft Store. L’ajout de QR codes et d’identifications spécifiques illustre les efforts continus de l’entreprise pour améliorer l’expérience utilisateur et la durabilité de ses produits.