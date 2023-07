L’application officielle Android de ChatGPT sera lancée la semaine prochaine

OpenAI apporte enfin ChatGPT à l’écosystème Android. La société vient d’annoncer que l’application officielle ChatGPT arrivera sur le Google Play Store la semaine prochaine, plusieurs mois après que l’application iOS ait débarqué sur l’App Store.

Announcing ChatGPT for Android! The app will be rolling out to users next week, and you can pre-order in the Google Play Store starting today: https://t.co/NfBDYZR5GI

— OpenAI (@OpenAI) July 21, 2023