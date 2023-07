Spotify s’apprête à annoncer une hausse de prix

Spotify a déclaré avoir 210 millions d’abonnés à son service Premium au 31 mars 2023, soit une augmentation de 15 % d’une année sur l’autre, de sorte qu’une augmentation d’un dollar se traduirait par un revenu supplémentaire de 200 millions d’euros (et plus). (Le service Premium comprend également les formules Family Play et Duo).

Le PDG de Spotify, Daniel Ek, a pratiquement assuré qu’il y aurait une augmentation des prix lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre de l’entreprise. « Je suis très satisfait de notre capacité à augmenter les prix au fil du temps — nous avons cette capacité », a-t-il déclaré à l’époque. « Et nous disposons de nombreuses données qui le confirment. Lorsque le moment sera venu, nous augmenterons [les tarifs], et je pense que cette augmentation de prix sera bien accueillie parce que nous apportons beaucoup de valeur à nos clients ».

Le Wall Street Journal rapporte que Spotify est sur le point d’augmenter son abonnement mensuel pour la première fois . Spotify Premium devrait augmenter d’un dollar par mois et passer à 11 dollars , selon le rapport non sourcé.