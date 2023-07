ChatGPT peut maintenant se souvenir de qui vous êtes et de ce que vous voulez

La fonction ChatGPT étant encore en version bêta, il peut y avoir quelques problèmes de performance. Par exemple, dans un exemple donné à The Verge, si vos instructions personnalisées indiquent au chatbot que vous êtes un codeur qui travaille dans un langage particulier, il se peut que vous receviez des recettes de cuisine écrites dans ce code au lieu du format plus traditionnel attendu. « ChatGPT n’interprète pas toujours parfaitement les instructions personnalisées — il peut parfois les ignorer ou les appliquer alors que ce n’est pas prévu », prévient l’entreprise sur son site Web.

Les instructions personnalisées sont désormais disponibles en phase bêta , mais la fonction est limitée à l’abonnement ChatGPT Plus, qui coûte 20 dollars par mois. Elle est accessible à partir de l’application mobile, de l’interface de bureau et même avec des plug-ins tiers. Cependant, elle n’est pas disponible pour les utilisateurs de l’Union européenne.

ChatGPT se souvient essentiellement de vous et de vos besoins, et vous fournira les réponses que vous cherchez.

Il y a deux avantages à cela. Tout d’abord, vous n’avez pas besoin de préciser que vous êtes un élève de troisième à chaque fois que vous entrez dans une invite — l’IA le sait déjà et répondra en conséquence. C’est un peu comme la fonction de conversation de Google Assistant, qui ne vous demande plus de dire « Hey Google » avant chaque requête. Deuxièmement, les instructions personnalisées réduisent considérablement le champ d’action du chatbot, en l’aidant à trouver la bonne réponse. Cette capacité sera très utile aux personnes de tous niveaux d’éducation et à celles qui recherchent des réponses adaptées à un rôle ou à une tâche spécifique plutôt que des réponses génériques.

OpenAI permet aux utilisateurs d’obtenir plus facilement des réponses de ChatGPT en rapport avec leur domaine de travail et leurs centres d’intérêt .