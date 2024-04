Accueil » Xiaomi prépare le lancement du Mi Band 9 avec NFC et écran amélioré

Xiaomi prépare le lancement du Mi Band 9 avec NFC et écran amélioré

Xiaomi prépare le lancement du Mi Band 9 avec NFC et écran amélioré

La prochaine itération du célèbre Xiaomi Mi Band, alias Xiaomi Mi Band 9, arrive bientôt. Nous le savons car l’appareil a été certifié par l’agence de télécommunication et de numérisation TDRA des Émirats arabes unis et par l’agence de télécommunication indonésienne.

Xiaomi devrait commercialiser une version standard du Xiaomi Mi Band 9 et une version compatible avec la technologie NFC, ce qui permettra au bracelet de prendre en charge les paiements mobiles. Étant donné que le Mi Band 8 de l’année dernière a été lancé en Chine en avril dernier, il y a de fortes chances que le Mi Band 9 soit commercialisé ce mois-ci dans ce même pays.

Le Mi Band 9 devrait être équipé d’un écran AMOLED de 1,62 pouce, de la même taille que le modèle de l’année dernière, mais avec un écran plus lumineux et de meilleure résolution. La batterie pourra encore tenir jusqu’à 2 semaines entre deux charges.

Selon GizChina, on ne sait pas encore si le Mi Band 9 offrira un support GPS intégré. D’après les multiples certifications, le Mi Band 9 portera le numéro de modèle M2345B1.

L’une des qualités attachantes du Mi Band au fil des ans a été son faible prix. L’année dernière, le Mi Band 8 était proposé en Chine à 239 yuans (soit 31 euros) pour la version standard et à 279 yuans (soit 36 euros) pour le modèle NFC. Xiaomi pourrait décider d’augmenter légèrement le prix en 2024, mais il faut s’attendre à une différence de 40 yuans entre le prix de la version standard et celui de la variante NFC.

Xiaomi Mi Band 9, un lancement attendu à l’international

L’année dernière, Xiaomi a été le deuxième plus gros expéditeur mondial de wearables après Apple. Le fabricant chinois est resté derrière Apple pendant des années grâce au Mi Band. En 2023, l’Apple Watch détenait 19 % du marché des wearables, malgré une baisse de 14 % des livraisons d’une année sur l’autre. Xiaomi détenait une part de marché de 11 % et a vu ses livraisons augmenter de 21 % sur une base annuelle. Il convient de souligner que le concurrent Huawei suit Xiaomi sur la liste, avec une part de marché de 9 % et une augmentation des livraisons de 13 % d’une année sur l’autre.

L’année dernière, la version mondiale du Mi Band 8 a été disponible à la fin du mois d’octobre.