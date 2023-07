Twitter Notes, la fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs de Twitter de publier des contenus de longue durée sur la plateforme, semble être de nouveau sur les rails. Twitter travaille sur une fonctionnalité qui vous permettra de publier des articles sur la plateforme, selon son propriétaire Elon Musk.

This will allow users to post very long, complex articles with mixed media. You could publish a book if you want.

— Elon Musk (@elonmusk) July 18, 2023