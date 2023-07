L’UE adopte des règles pour imposer le remplacement des batteries de téléphone d’ici 2027

L’Union européenne a officiellement adopté de nouvelles règles imposant aux fabricants d’utiliser des batteries remplaçables dans les smartphones. Avec cette nouvelle directive, l’Union européenne souhaite prolonger la durée de vie des gadgets, réduire les déchets électroniques et, d’une manière générale, améliorer le développement durable.

Si la réglementation s’applique à toutes sortes de batteries et couvre des aspects tels que la collecte des déchets et l’utilisation de matériaux recyclés, une section a suscité beaucoup d’attention : d’ici à 2027, les smartphones et autres gadgets analogues dotés de batteries intégrées devront permettre aux utilisateurs finaux (c’est-à-dire à vous) de retirer et de remplacer facilement ces batteries.

Si les smartphones scellés sont aujourd’hui la norme, il n’y a pas si longtemps, la quasi-totalité des smartphones était dotée d’un panneau arrière facile à ouvrir. La plupart des smartphones étaient équipés de batteries facilement remplaçables et comportaient souvent un emplacement pour une carte mémoire supplémentaire. Depuis, les fabricants ont opté pour des smartphones scellés et des batteries non remplaçables afin de produire des modèles plus élégants.

L’Union européenne souhaite revenir à ces modèles plus conviviaux. L’UE a initialement adopté les règles en juin, mais ce dernier vote fait avancer le projet de loi. Après un « vote final en séance plénière, le Conseil devra maintenant approuver formellement le texte avant sa publication au Journal officiel de l’UE peu après et son entrée en vigueur ».

Ce n’est pas la première fois que l’UE adopte des règles destinées à soulager les utilisateurs de smartphones. En octobre 2022, l’Union a adopté des règles visant à obliger les fabricants de smartphones à utiliser la norme USB-C. Cette mesure visait principalement Apple, qui utilise son port Lightning propriétaire sur sa gamme d’iPhone.

Une aubaine pour les consommateurs

Il est intéressant de noter qu’Apple va finir par modifier le design de l’iPhone dans le monde entier pour se conformer à l’UE, car il n’est tout simplement pas possible de maintenir plusieurs designs en fonction de la juridiction. Il est donc fort probable que les fabricants de smartphones adoptent les règles de l’UE en matière de batteries dans le monde entier, ce qui profitera aussi bien aux clients situés en dehors de l’UE qu’à ceux situés à l’intérieur de l’UE.

Bien que je ne sois pas certain que les nouvelles réglementations entraîneront une renaissance des smartphones dotés de batteries pouvant être remplacées sans outils (après tout, il est plus difficile de fabriquer un smartphone vraiment étanche dans ce style), les réglementations précisent que pour être considéré comme « amovible », un appareil doit avoir une batterie qui « peut être retirée à l’aide d’outils disponibles dans le commerce et sans nécessiter l’utilisation d’outils spécialisés, à moins qu’ils ne soient fournis gratuitement, ou d’outils propriétaires, d’énergie thermique ou de solvants pour le démonter ».

En d’autres termes, il n’y a pas de problème si vous avez besoin d’un tournevis pour remplacer une batterie. Mais si vous avez besoin d’un tournevis de forme inhabituelle, le fabricant doit vous le fournir gratuitement. Quant à la colle, elle est difficile à enlever.

Le règlement comprend également des dispositions relatives aux batteries pour véhicules électriques, aux produits industriels, à l’éclairage, aux vélos et trottinettes électroniques et à d’autres produits, ainsi que des « exigences en matière de fin de vie » qui incluent des objectifs de collecte, des objectifs de récupération du lithium des batteries usagées et des minima obligatoires pour la quantité de lithium, de plomb, de nickel et de cobalt devant être utilisée dans certains types de batteries.

Dans l’ensemble, il s’agit d’un développement considérable et d’un grand pas vers les droits de réparation des consommateurs ainsi que vers les objectifs de développement durable au niveau mondial.