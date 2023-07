1Password accélère votre processus de connexion

Ce n’est pas pour rien que beaucoup considèrent 1Password comme l’un des meilleurs gestionnaires de mots de passe. Aujourd’hui, il s’améliore encore avec l’ajout de nouvelles fonctionnalités.

Les dernières mises à jour de 1Password ont été consacrées à l’ajout de nouvelles fonctionnalités, et celle-ci n’est pas en reste, car il y a beaucoup de choses à voir. Tout d’abord, il y a maintenant une nouvelle fonctionnalité qui sera utile si vous avez plusieurs comptes 1Password. Le service vous suggérera automatiquement de sauvegarder différents identifiants sur différents comptes, en fonction de l’adresse e-mail que vous utilisez pour cet identifiant spécifique – si elle correspond à l’e-mail de l’un de vos comptes, 1Password s’assurera que vous ne mélangez rien.

Si vous vous trompez de nom de connexion et que vous l’enregistrez sur le mauvais compte, le service vous demandera dans une fenêtre contextuelle s’il s’agit ou non d’une erreur et, si c’est le cas, vous disposerez d’un bouton pratique pour corriger rapidement l’erreur.

1Password a également simplifié les connexions en se souvenant de la méthode de connexion que vous préférez sur chaque site Web, et il remplit automatiquement votre nom sur les formulaires et les sites Web, afin de vous faciliter la tâche. Bien qu’il prenne également en charge les fournisseurs de connexion courants tels qu’Apple, Google et Facebook, 1Password en ajoute d’autres, notamment Amazon et Discord cet été – et d’autres devraient également être ajoutés par la suite.

D’autres fonctionnalités arrivent

L’article de blog mentionne également quelques fonctionnalités qui ont été ajoutées au cours des dernières semaines. Notamment, 1Password vous permet désormais de gérer votre abonnement familial directement à partir de l’application plutôt que d’avoir à vous rendre sur le site Web, et il a également récemment déployé les Codes d’accès (Passkeys), qui sont considérées par beaucoup comme la prochaine évolution naturelle des connexions en éliminant complètement les mots de passe.

Avec tous ces changements, il est clair que 1Password veut faire partie des gestionnaires de mots de passe les plus utiles, et peut-être même du seul gestionnaire de mots de passe dont vous avez besoin pour tout. La plupart de ces fonctionnalités ont déjà été déployées.