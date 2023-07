macOS devient le deuxième système d’exploitation le plus utilisé au monde

Le taux d’adoption de macOS d’Apple s’améliore actuellement. Selon les dernières statistiques de Statcounter, il est devenu le deuxième système d’exploitation le plus utilisé au monde. Actuellement, son taux d’adoption de 21,38 % est suffisamment impressionnant pour dépasser d’autres concurrents tels que Linux et ChromeOS.

Alors que Windows reste le système d’exploitation de bureau le plus utilisé avec un taux d’adoption de 68,15 %, la montée en puissance de macOS marque un changement notable dans le paysage de l’industrie. Windows est passé de 76,33 % à 68,23 % un an plus tard, se remettant un peu de l’effondrement de l’hiver et du printemps qui l’avait fait chuter à 62,06 %. La suspension des ventes de Microsoft en Russie, à partir de mars 2022, est-elle un facteur ? Comment expliquer autrement une chute de plus de 14 % en un an ?

Chrome OS et Linux sont à la traîne avec respectivement des taux d’adoption de 4,15 % et 3,08 %. Un système d’exploitation non identifié détient une part de 3,23 %, qui pourrait être une mise à jour non détectée de Windows.

Décembre a été le mois le plus important de 2022, lorsque l’utilisation de macOS a grimpé en flèche pour atteindre près de 22 %.

Un modèle d’adoption intrigant pour macOS

Le graphique illustrant l’adoption de macOS révèle une tendance intrigante. Après un léger déclin de juin à août 2022, macOS a connu une résurgence d’août à octobre. Un autre déclin temporaire a été observé jusqu’en décembre. Toutefois, depuis lors, macOS a connu une augmentation constante et progressive de son adoption.

Bien qu’Apple n’ait pas commercialisé de nouveaux modèles de Mac en décembre 2022, le vent a tourné en janvier 2023 avec l’introduction de modèles MacBook Pro équipés des puissantes puces M2 Pro et M2 Max.

Ce lancement a probablement joué un rôle important dans l’adoption accrue de macOS, car le système d’exploitation est exclusivement disponible sur les Mac. L’attrait des ordinateurs haute performance combiné à l’expérience exclusive de macOS s’est avéré irrésistible pour les utilisateurs à la recherche d’une technologie de pointe.

Les raisons de la montée en puissance de macOS

La popularité croissante de macOS peut s’expliquer par différents facteurs. Par exemple, son interface utilisateur conviviale a pu inciter les utilisateurs à passer de leur système d’exploitation actuel à macOS. De plus, son design épuré attire l’attention, en particulier celle des nouveaux utilisateurs.

En outre, macOS s’intègre de manière transparente aux autres appareils et services Apple, créant ainsi un écosystème cohérent qui améliore le confort et la productivité des utilisateurs.

De plus, l’attention constante qu’Apple porte à la sécurité et à la protection de la vie privée a encore favorisé l’adoption de macOS. Des fonctionnalités avancées telles que Gatekeeper, FileVault et le chiffrement renforcent les défenses du système d’exploitation, gagnant ainsi la confiance des utilisateurs qui accordent la priorité à la protection des données et à la confidentialité.