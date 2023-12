1Password enregistre plus de 700 000 adoptions de Passkeys, dépassant les attentes

On ne s’attendrait pas à ce qu’une entreprise basée sur la protection et la gestion des mots de passe célèbre sa disparition, mais le populaire gestionnaire de mots de passe 1Password déclare avoir vu l’adoption des passkeys dépasser les 700 000 sur sa plateforme, dépassant de loin ses prévisions de croissance pour cette année.

Les prévisions initiales pour la nouvelle technologie sans mot de passe étaient inférieures à la moitié du chiffre actuel. L’entreprise attribue cette augmentation au soutien des principales plateformes et services, qui permettent désormais à leurs utilisateurs de remplacer les mots de passe par des options plus faciles et plus sûres pour leur compte.

L’adoption du passkey en chiffres

1Password a connu un pic particulier en octobre, en corrélation avec le fait que de grandes entreprises comme Amazon et WhatsApp ont mis en place leur support pour les passkeys au cours de ce mois, avec plus de 70 000 créations rien qu’entre le 16 et le 22 octobre.

1Password dispose également de données montrant que plus de 300 000 de ses utilisateurs essaient les passkeys, 79 % d’entre eux étant des utilisateurs personnels et 21 % des clients professionnels. Les entreprises semblent plus réticentes à adopter les passkeys, craignant peut-être la logistique qu’impliquerait le passage des mots de passe aux passkeys pour l’ensemble de leur personnel et de leurs systèmes.

Mardi, 1Password a également révélé qu’il y avait plus de 100 sites Web, applications ou services enregistrés dans son répertoire de mots de passe. Il s’agit notamment de grands noms comme Adobe, Amazon, Apple, GitHub, Google, Microsoft, Nintendo, Nvidia, Okta, OnlyFans, PayPal, Robinhood, Roblox, Shop Pay, Shopify, Sinology, TikTok, Uber, Virgin Media, WhatsApp (Android), Yahoo ! et Zoho.

Cependant, Steve Won, directeur général de 1Password, pense que les passkeys vont continuer à se développer, prédisant que « 2024 sera l’année où nous verrons deux ou trois fournisseurs de services majeurs se lancer à fond dans les passkeys ». Il explique également : « Avec des géants de la technologie comme Google, TikTok et Amazon qui ont déjà démontré leur confiance dans la commodité, la fiabilité et la sécurité des passkeys, je prédis que nous continuerons à voir une forte acceptation de la part des consommateurs ».

Toutefois, Won reste prudent quant à l’abandon total des mots de passe au profit des passes, estimant « qu’il faudra encore au moins 5 ans pour que l’authentification par passkeys soit adoptée à plus grande échelle ».

Que sont les Passkeys ?

Les passkeys remplacent les mots de passe par un ensemble de clés cryptographiques, dont l’une est stockée auprès du service auquel votre compte est rattaché et l’autre sur votre appareil. Cette dernière clé est privée et n’est connue de personne. Généralement, tout ce qui est nécessaire pour authentifier son utilisation est ce que vous utilisez pour verrouiller votre appareil, comme votre empreinte digitale, votre visage ou votre code PIN. Une fois authentifiées, les deux clés se combinent et vous donnent accès à votre compte.

Les normes technologiques relatives aux passkeys sont régies par l’alliance FIDO, dont le conseil d’administration est composé de grandes entreprises technologiques telles qu’Apple, Google et Microsoft. Des gestionnaires de mots de passe tiers, dont 1Password, sont également membres du conseil d’administration.